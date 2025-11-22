IU desembarca en Alicante contra la "desafección"

Izquierda Unida se ha puesto este fin de semana en Alicante un enemigo: la desafección política. Contra ella busca organizarse y aprender con desembarco de sus principales dirigentes. La organización juvenil de IU ha celebrado este viernes y sábado en la localidad alicantina su VI Escuela Federal, un evento bajo el título de 'Conquistar el tiempo' que ha contado con la presencia tanto del líder del partido, Antonio Maíllo, como la referente en la federación valenciana, Rosa Pérez Garijo, y el coordinador de CC OO, Unai Sordo.

Estos tres, junto a la diputada por Sevilla Engracia Rivera, han sido los protagonistas del plato fuerte de la formación con un debate sobre los 'tiempos de cambio' y con un lema: "Nos organizamos frente a la desafección política". "Con esta energía, hay motivos para creer: lo que viene será mejor si lo escribimos juntas y juntos", escribió en sus redes sociales Maíllo al acabar el acto. "Muchas gracias por organizar vuestra escuela en Alicante y llenarla de debates tan enriquecedores como necesarios", añadió Pérez.