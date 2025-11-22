Vaivén
Los Joves de Compromís se manifiestan en Gernika y Bilbao
Joves de Compromís está este fin de semana en Euskadi estableciendo lazos políticos. Primero, por la mañana, en Gernika, posando ante el mosaico del cuadro de Picasso junto a otros representantes de formaciones juveniles de la izquierda periférica como ERC, Més Mallorca o Gazte, vinculada a EH Bildu, quien ha ejercido de anfitrión y organizador de la manifestación que ha recorrido las calles de Bilbao en la que, por otra parte, ha participado la entidad valencianista a través de su secretario general, Joan Guanter.
Así lo ha transmitido a través de sus redes sociales el dirigente de Joves PV-Compromís. "Mañana en Gernika con Gazte, Mallorca Nova y Jovent República", indica en una fotografía con representantes de estas organizaciones juveniles vinculadas a Bildu, Més Mallorca y ERC ante el mosaico del cuadro de Picasso, a lo que añade: "No olvidamos lo que supuso el régimen asesino franquista y reforzamos las relaciones para hacer frente al españolismo excluyente".
Tras ello, señala que por la tarde su organización acudiría a la manifestación 'Euskal Herria Askatasun Haizea' (Euskal Herria viento de libertad) convocada como conmemoración a la muerte de Franco y con un lema claro: "No pasarán". En la protesta se han congregado unas 15.000 personas y se ha rendido homenaje a los últimos fusilados vascos en la dictadura, incluidos Juan Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi.
