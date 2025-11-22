Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Los Joves de Compromís se manifiestan en Gernika y Bilbao

El dirigente de Joves PV, Joan Guanter, en Gernika con otros representantes de organizaciones juveniles de la izquierda plurinacional.

El dirigente de Joves PV, Joan Guanter, en Gernika con otros representantes de organizaciones juveniles de la izquierda plurinacional. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Joves de Compromís está este fin de semana en Euskadi estableciendo lazos políticos. Primero, por la mañana, en Gernika, posando ante el mosaico del cuadro de Picasso junto a otros representantes de formaciones juveniles de la izquierda periférica como ERC, Més Mallorca o Gazte, vinculada a EH Bildu, quien ha ejercido de anfitrión y organizador de la manifestación que ha recorrido las calles de Bilbao en la que, por otra parte, ha participado la entidad valencianista a través de su secretario general, Joan Guanter.

Así lo ha transmitido a través de sus redes sociales el dirigente de Joves PV-Compromís. "Mañana en Gernika con Gazte, Mallorca Nova y Jovent República", indica en una fotografía con representantes de estas organizaciones juveniles vinculadas a Bildu, Més Mallorca y ERC ante el mosaico del cuadro de Picasso, a lo que añade: "No olvidamos lo que supuso el régimen asesino franquista y reforzamos las relaciones para hacer frente al españolismo excluyente".

Manifestación que ha recorrido las calles de Bilbao este sábado.

Manifestación que ha recorrido las calles de Bilbao este sábado. / Levante-EMV

Tras ello, señala que por la tarde su organización acudiría a la manifestación 'Euskal Herria Askatasun Haizea' (Euskal Herria viento de libertad) convocada como conmemoración a la muerte de Franco y con un lema claro: "No pasarán". En la protesta se han congregado unas 15.000 personas y se ha rendido homenaje a los últimos fusilados vascos en la dictadura, incluidos Juan Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents