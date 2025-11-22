València activa medidas especiales de movilidad para evitar colapsos en el centro durante la Navidad

La avalancha de personas por la inauguración de la Navidad en València ha obligado a la Policía Local activar un dispositivo especial y flexible para atender las posibles incidencias en los días más concurridos de este periodo navideño, que este año, con el adelanto del encendido de las luces de Navidad, es dos semanas más largo de lo habitual.

Las principales medidas tienen que ver con el control del tráfico y han empezado a aplicarse este fin de semana para seguir los días 13 y 14 de diciembre, del 19 al 29 de diciembre (salvo el 25) y del 1 al 5 de enero de 2026 (ambos días incluidos), en horario de 17:00 a 22:00 horas.

En aquellas ubicaciones en las que exista gran densidad de personas que transitan a pie, y con el objetivo de garantizar la seguridad vial, la Policía Local podrá prohibir el estacionamiento y hacer los cortes de tráfico que considere oportunos.

En concreto, se están haciendo controles de saturación en las siguientes vías de acceso al centro de la ciudad: calle de la Pau con Marqués de Dosaigües, avenida del Oest con Quevedo, Sant Vicent Màrtir con Periodista Azzati, Sant Vicent Màrtir con Sant Pau, Xàtiva con plaza Sant Agustí, y Xàtiva con Marqués de Sotelo. Estos cortes podrán ser ampliados, modificados o reducidos en función de las necesidades.

Controles preventivos

Adicionalmente, se han establecido controles preventivos en Colón con Porta de la Mar; Gran Vía Marqués del Túria con Comte de Salvatierra, Isabel la Catòlica y Pizarro; y Gran Vía de les Germanies con la calle Russafa.

La Policía Local prevé, así mismo, realizar cortes o desvíos para el tráfico en general, permitiéndose sólo el paso, en caso de resultar posible, a personas con movilidad reducida, transporte público, residentes, acceso a aparcamientos públicos y privados, y aquellos vehículos que realicen labores de carga y descarga en horario singular. Asimismo, podrán permitir el paso a aquellos vehículos que a su criterio puedan o deban acceder por razones de interés general o necesidad urgente inaplazable.

Por último, se ha establecido un dispositivo policial de gestión de la movilidad, de 17:00 a 22:00 horas, durante las mismas fechas, en los siguientes puntos: centro comercial El Saler, centro comercial Aqua y El Corte Inglés de la avenida de França, Nuevo Centro, centro comercial Arena y Feria de Navidad.

Por lo que se refiere al transporte público, se han tomado medidas para evitar el colapso en los puntos más concurridos de personas, sobre todo en la Plaza del Ayuntamiento y toda la zona centro. Durante los días 21, 28 y 29 de noviembre y del 5 al 8, del 12 al 14, del 19 al 31 de diciembre así como del 1 al 6 de enero, en horario de 17:00 a 22:00 horas, las líneas 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 31, 32, 35, 40, 70, 71, 72 y 81 verán modificado el recorrido. Se informará de los desvíos y paradas en la web y en la app de la EMT.