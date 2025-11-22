Valencia se congela: Estos son los municipios donde más frío ha hecho esta noche

La ola de frío polar sigue haciendo estragos en la Comunitat Valenciana, tal como señaló la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) durante la semana. La responsable de estas temperaturas gélidas es una masa de aire ártico que esta provocando el desplome térmico en toda la Península Ibérica. Según las temperaturas registradas, ayer viernes fue el día más frío del episodio de la ola de frío en Valencia. Para hoy sábado se espera que la sensación térmica sea menor por la presencia del viento del noreste.

El tiempo para hoy

Para este fin de semana la Comunitat Valenciana encara unos días con probabilidad de rachas de viento muy fuertes en el interior norte de Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Así, predominará el cielo poco nuboso con intervalos nubosos en el interior del tercio norte y las temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso ligero de las mínimas en la mitad sur y un ascenso ligero de las máximas en la mitad norte. También, llegará a haber heladas débiles en el interior y viento moderado del noroeste, con tendencia a disminuir a flojo por la tarde. En cuanto a las temperaturas, València alcanzará una máxima de 16 y una mínima de 6; Alicante, de 16 y, 7 y Castellón, una máxima de 16 y una mínima de 6.

Mínimas por debajo de cero

La pasada madrugada fueron varios los municipios valencianos que registraron temperaturas bajo. Las heladas se han dejado sentir en varios puntos del interior de la C.Valenciana. Según datos aportados por Avamet, la pasada madrugada 50 estaciones recogieron registros de temperaturas bajo cero en territorio valenciano.

En principio, será a partir de mañana cuando domingo cuando las temperaturas darán una tregua hasta la semana que viene.

Ola de frío en València. / Eduardo Ripoll.

Los municipios donde ha hecho más frío

Las bajas temperaturas marcaron la madrugada del viernes al sábado con resgistros que han llegado a alcanzar casi los -9 grados en Bocairent. Estos son los municipios de la Comunitat Valencia donde ha hecho más frío.

Bocairent/ Rambla de Mariola -8,5

Casas Bajas -6,3

Confrides / Cim d′Aitana -5,3

Requena / Finca San Blas -4,9

Ademuz / IES Ademuz -4,6

Agres/ La Valleta -4,4

Casas Bajas / Ayuntamiento -4,2

Requena/ Casas del Río -4,2

Ayora Polígono / Apicultura Cerdá -4,0

La Pobla de Benifassà / Coratxà -3,7

Alcoi/ Menejador (ACIF) -3,7

Castielfabib / Arroyo Cerezo -3,6

Utiel / La Torre Coop. S.Antonio -3,6

Alcoi / Baradello (ACIF) -3,6

Ayora/ La Vega -3,5

Banyeres de Mariola/ Alberg Ull de Canals -3,5

Villena/ Sierra de Salinas -3,5

Bocairent/ La Canaleta -3,4

Camporrobles / El Campillo -3,3

Ayor/ Peñón de Los Machos/Casa Pi -3,1

Calles/ Alcotas -2,8

Requena/ Los Isidros -2,8

Alcoi / Urb. Montesol -2,8

Fuenterrobles -2,7

Venta del Moro -2,7

Requena/ San Antonio -2,6

Ayora/ Calle Montemayor -2,6

Requena / El Rebollar (Coop. Nuestra Señora del Rosario) -2,5

Vilafranca / Pla de Mossorro -2,4

Utiel / este -2,4

Bocairent / Els Corrals -2,4

Castellfort -2,3

Ares del Maestrat -2,3

Vistabella del Maestrat -2,3

Olocau del Rey / La Magdalena -2,2

Xodos/ Mas de Caixó -2,2

El Pinós/ El Rodriguillo -2,2

La Pobla de Benifassà / Coll de les Eres -2,1

Alpuente / La Torre -2,1

Sinarcas / La Raílla -2,0

Ontinyent / Les Aigües -2,0

Atzeneta del Maestrat -1,9

El Toro/ Cerro Gil -1,9

Puebla de San Miguel -1,9

Ayora/ Casa Benito -1,9

Bocairent/ Càmping Mariola -1,9

Cortes de Arenoso / El Esprigolar -1,8

Cofrentes -1,8

Agres / Foia Ampla de Mariola -1,8

Xodos / La Lloma Bernat

Nueve provincias en alerta por frío, nieve, lluvia, olas y viento

Para hoy en el resto de España, se esperan precipitaciones en general débiles en la mitad norte, que pueden ser de nieve a primeras horas con cotas de entre 1.000 y 1.200 metros.

Frío, nieve, lluvia, olas y viento activarán este sábado los avisos en nueve provincias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en una jornada en la que alerta de heladas puntualmente fuertes en zonas altas del norte peninsular, sobre todo, en valles altos de los Pirineos.

En concreto, las provincias con avisos de nivel amarillo por oleaje serán Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), Cantabria (litoral cántabro costa), Barcelona, Tarragona y Castellón; que se elevará al nivel naranja (importante) en Baleares (Menorca) y Girona.