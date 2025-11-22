Pérez Llorca llamó a Mazón por Utiel a las 18.57 horas y el jefe del Consell le habló de "problemas en la Ribera"

El actual alcalde de Finestrat, secretario general del PPCV y candidato a sustituir a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, aseguró ayer que contactó con Mazón y la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, a las 18.57 horas del 29 de ocubre cuando vio en una cafetería unas imágenes de Utiel, tras salir de una cita médica en la Vila-Joiosa, según pudo confirmar Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración.

Pérez Llorca primero llamó a Salomé Pradas, pero la entonces consellera no le respondió. Sí lo hizo Carlos Mazón, con quien habló durante un minuto, sobre las imágenes de "calles inundadas, creo que de Utiel" y el jefe del Consell le confirmó a su vez que en la Ribera había habido "problemas esa mañana". Un detalle que puede evidenciar la demora que supuestamente llevaba Carlos Mazón sobre el devenir de los acontecimientos del 29 de octubre.

Para el alcalde de Finestrat (la Marina Baixa) fue una coincidencia que llamara a Pradas y Mazón al mismo tiempo. "A ninguno le pregunté por el otro". Según su versión, el secretario general del PPCV llamó a ambos para obtener información de lo que sucedía y poder llamar a alcaldes afectados.

Su llamada, ha explicado, se debió a su "función orgánica" en el PPCV. "No tengo acción de gobierno" en ese momento, 29 de octubre de 2024, ha negado categórico ante la jueza y el fiscal de la dana. Pero explicó que se puso en contacto con el jefe del Consell porque cuando hay problemas se llama a los alcaldes "para dar ánimos". Tras la conversación con Mazón de un minuto (secuencia que aseguró aportará a la causa) ambos quedaron en que el entonces secretario general del PPCV se pondría en contacto con "alcaldes y concejales" por "compañerismo" y para "colaborar".

A partir de las 19 horas hasta la noche, Pérez Llorca aseguró ayer que se dedicó a hacer una ronda de llamadas a los alcaldes, aunque no recordaba a todos, de Utiel, Alginet, Carlet, Macastre, Requena, Alfafar y alguno más. Los regidores le transmitían que "la situación era difícil", pero él les transmitía su apoyo. Ha puesto un ejemplo. "Cuando llamo a algún alcalde que tiene un incendio, no voy a apagar el incendio, es una deferencia". Es el trabajo que debe hacer el representante orgánico de un partido como el PPCV, defendió, según fuentes conocedoras de su declaración. "Llamar, interesarse y dar apoyo". Según el futuro presidente de la Generalitat, a esas horas "no era consciente de la trascendencia y gravedad" de lo que sucedió el 29 de octubre de 224.

Justificación de la testifical de "Juanfran Mazón"

La testifical de Pérez Llorca estaba justificada a juicio de la magistrada, porque la exconsellera investigada Salomé Pradas mantuvo varias comunicaciones con el número dos de Mazón: "A las 18.57 horas llamada perdida; a las 18:58 horas una llamada saliente de 14 segundos y a las 18:59 horas una llamada entrante de 9 segundos". Pérez Llorca también mantuvo dos breves llamadas con Mazón a las 18:57 horas. Según la versión de Pradas, a esa hora es cuando se puso sobre la mesa el famoso mensaje del Es Alert, que se envió a las 20.11 horas. Aunque testigos y vídeos incorporados a la causa han confirmado que desde las 17.10 horas se hablaba de enviar "mensajes de alerta a la población".

El candidato a sustituir a Carlos Mazón entró al juzgado por la puerta trasera del garaje, lo que le permitió evitar a los numerosos periodistas que le esperaban a las puertas de los juzgados de Catarroja. A su salida sí dirigió unas palabras a los periodistas, aunque declinó responder preguntas a los periodistas.

Juan Francisco Pérez Llorca salió con la vista puesta en el 27 de noviembre. Tras cumplir con su "obligación como cualquier ciudadano", dijo, de declarar en una causa (en este caso, la de la dana) en la que ha sido citado como testigo, y aportar su "granito de arena", el candidato a la Presidencia de la Generalitat fijó sus próximos esfuerzos en el debate de investidura que se celebrará el próximo jueves en las Corts.

"Ahora voy a centrarme en preparar el debate de investidura", indicó el dirigente del PPCV tras acabar su declaración de más de dos horas ante la jueza. Sobre su comparecencia a la que acudió, recalcó, a petición de PSPV y Compromís, acusaciones populares en la causa de la dana. Esta solicitud, añadió, la tachó de "casualidad" que la hicieran justo cuando su nombre comenzó a salir como posible sustituto de Carlos Mazón, actual 'president' en funciones. La jueza citó a Llorca el pasado 8 de noviembre, cuando ya era uno de los favoritos para relevar a Mazón, pero el PP todavía no lo había oficializado.

Respuesta a "todas las preguntas"

De su declaración en la causa, indicó que hizo lo que le corresponde trasladando la información por la que se le preguntó y aportó su "granito de arena" para que se sepa "la verdad". Es más, apuntó que respondió a todas las preguntas "voluntariamente". No obstante, no quiso detallar ninguna de sus contestaciones ni ante la jueza ni ante las preguntas de las acusaciones ni defensas porque su testificación es "secreta".