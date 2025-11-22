Residuos electrónicos: la avalancha silenciosa que pone en peligro la salud y el planeta

El aumento de la población mundial y la acelerada digitalización han disparado la generación de residuos. Entre ellos, los aparatos eléctricos y electrónicos —conocidos como ‘RAEE’ o ‘e-waste’— representan un desafío global sin precedentes. Según el Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos, para 2030 se podrían generar cerca de 75 millones de toneladas, mientras que la Universidad de las Naciones Unidas y ONU Medio Ambiente estiman que para 2050 esa cifra superará los 100 millones.

El consumo masivo, la obsolescencia programada y la fiebre por el último modelo han disparado la basura electrónica, convirtiéndola en un problema urgente que requiere soluciones de reciclaje y reutilización. En España, por ejemplo, el sector del reciclaje ha logrado consolidarse como un modelo sólido.

Sin embargo, vivimos en una sociedad de consumo y descarte. Del usar y tirar. La mayoría de los e-waste terminan en vertederos o son exportados a países de renta baja, donde se manipulan de manera informal. Los dispositivos más desechados son teléfonos móviles, discos duros, monitores, módems, impresoras, cables y televisores.

Televisores en un vertedero de residuos electrónicos. / Freepick

Esto no solo supone un desperdicio de recursos valiosos, sino también un riesgo grave para la salud: alrededor del 3 % de estos residuos son peligrosos, incluyendo tubos de rayos catódicos, placas de circuitos y gases de refrigeración. La exposición a estos elementos puede causar problemas neurológicos, cardiovasculares, respiratorios, daños en el ADN y afectaciones en el desarrollo infantil, además de contaminación del suelo, el agua y el aire, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los países más afectados por la recepción de basura importada incluyen Etiopía, Ghana, India, Singapur y Malasia, mientras que los que más producen son Brasil (35 %), México (20 %), Colombia (8 %) y Argentina (7 %)

A nivel global, cada año se generan casi millones de toneladas de desechos electrónicos. Los países más afectados por la recepción de basura importada incluyen Etiopía, Ghana, India, Singapur y Malasia, mientras que los que más producen son Brasil (35 %), México (20 %), Colombia (8 %) y Argentina (7 %). Relativamente a la población, los mayores productores son Chile (9,9 kg/hab/año) y Uruguay (9,5 kg/hab/año), aunque estas cifras siguen siendo menores que las de Estados Unidos o Italia.

La población de Agbogbloshie, en las afueras de Accra (Ghana), ilustra dramáticamente este problema. Este vertedero, equivalente a cuatro estadios de fútbol, recibe toneladas de desechos electrónicos procedentes de países desarrollados. Allí, jóvenes y mujeres trabajan extrayendo cobre, oro y otros metales de forma manual, quemando plástico y residuos sin protección alguna. El tráfico ilegal de residuos electrónicos es un negocio lucrativo, facilitado por vacíos legales y la permisividad de autoridades en países exportadores e importadores.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año se generan unos 60 millones de toneladas métricas de e-waste, equivalentes a 8 kg por habitante. Solo el 17 % se recicla correctamente; el resto termina en vertederos o en manos de trabajadores informales, incluidos menores, expuestos a químicos peligrosos.

Residuos informáticos listos para el reciclaje. / Freepick

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que la contaminación derivada de estos residuos forma parte de la triple crisis planetaria, junto con la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. La campaña global ‘#SinContaminación’ busca concienciar sobre la urgencia de reducir la contaminación y fomentar la economía circular mediante reparación, reciclaje y reutilización.

Cifras escalofriantes

El Informe Mundial de Residuos Electrónicos 2022 aporta cifras escalofriantes: los 62 millones de toneladas de e-waste generadas ese año equivalen al peso de 1,5 millones de camiones o de 107.000 de los aviones más grandes del mundo, y aumentan en 2,6 millones de toneladas al año, camino de alcanzar los 82 millones en 2030. Menos de una cuarta parte de los residuos se gestiona correctamente, y se prevé que esta proporción caiga al 20% en 2030. Si los países lograran reciclar el 60%, los beneficios superarían los 38.000 millones de dólares, además de reducir riesgos para la salud y proteger recursos críticos como las tierras raras.

La compleja composición de los RAEE —plásticos, metales, minerales y compuestos peligrosos— hace que incluso los países desarrollados tengan dificultades para gestionarlos. Solo un pequeño porcentaje de materiales se recupera formalmente: 31 millones de toneladas de metales, 17 millones de plásticos y 14 millones de otros materiales, generando un valor económico de miles de millones de dólares, incluyendo cobre, oro e hierro. El reciclaje formal evita la extracción de 900 millones de toneladas de mineral primario y reduce 93 millones de toneladas de CO2.

Si los países lograran reciclar el 60%, los beneficios superarían los 38.000 millones de dólares, además de reducir riesgos para la salud y proteger recursos críticos como las tierras raras.

Expertos del Instituto de la ONU para Formación Profesional, advierten que, pese a los avances en tecnologías limpias y la digitalización, el aumento de residuos electrónicos requiere atención inmediata y normativa sólida que impulse la recogida y el reciclaje. Teléfonos, ordenadores, tabletas, electrodomésticos y hasta máquinas expendedoras forman parte de una vida cotidiana cada vez más dependiente de la tecnología. Si no se logra equilibrar su producción con una gestión responsable de los residuos, los efectos sobre la salud, el medio ambiente y la economía serán cada vez más visibles y devastadores.