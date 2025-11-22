València simula un restate en altura en el marco de la Semana de Prevención de Incendios

El Ayuntamiento de València ha llevado a cabo este sábado un simulacro de un rescate en altura en el marco de la XX Semana de la Prevención de Incendios, que arrancó el pasado miércoles con un simulacro de inundación en la pedanía de La Torre que contó con la participación ciudadana.

Durante este fin de semana, la plaza de la Reina acoge demostraciones abiertas al público de diferentes tipos de intervenciones ante emergencias y también se han programado exhibiciones de la Unidad Canina de Emergencias, según ha informado el Ayuntamiento.

La XX Semana de la Prevención de Incendios concluye este fin de semana con propuestas dirigidas a la ciudadanía con el objetivo de dar a conocer los operativos de rescate e intervención de Bomberos y Policía Local.

Tanto este sábado como el domingo se han programado simulacros de rescate en altura o en siniestros de tráfico, abiertos a la participación del público, de manera que se pueda conocer cómo trabajan los equipos de emergencia y cuáles son las conductas recomendables en casos de siniestros o alarmas.

El concejal de Bomberos y Protección Civil de València, Juan Carlos Caballero, ha animado a la ciudadanía "a participar en estas acciones de promoción de la prevención de incendios que Mapfre y Bomberos de València han organizado para este fin de semana".

El objetivo, ha dicho, es "mostrar el trabajo que realizan los bomberos y los servicios de emergencias, así como concienciar y divulgar las medidas de autoprotección que podemos adoptar para protegernos en caso de incendio o cualquier emergencia".

Simulacro de un rescate en altura en València. / Eduardo Ripoll

Talleres de prevención de incendios

El sábado, la jornada se ha desarrollado entre las 10:00 y las 14:00 horas y a las 11:00 horas se ha realizado una demostración de un rescate en altura por parte del Servicio de Bomberos, en el que se han observado los medios, acciones y protocolos que acompañan a estas operaciones.

A las 13:00 horas se ha llevado a cabo una demostración de la Unidad Canina de Rescate, que se repetirá a las 17:00 horas, en la jornada vespertina, que tendrá lugar de 16:00-19:00 horas.

Tanto el sábado como el domingo se llevarán a cabo talleres de prevención de incendios y primeros auxilios a cargo del Parque de la Prevención de Fundación MAPFRE, entidad impulsora y colaboradora de las jornadas; y una muestra de vehículos y material de bomberos.

El domingo 23, de nuevo la plaza de la Reina acogerá las actividades, en este caso en horario de 10:00 a 14:00 horas y a las 11:00 horas se realizará un simulacro de rescate y asistencia en caso de siniestro de tráfico (Car Crash Show), con la intervención de la Policía Local de València, Bomberos y personal sanitario.

También ese día está prevista una demostración de la Unidad Canina de Rescate a las 13:00 horas, así como los talleres de prevención de incendios y primeros auxilios y una muestra de vehículos y material de bomberos.