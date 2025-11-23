Badenas arropa a Espinosa de los Monteros en València: "Seguimos donde siempre"

Hubo un par de meses en los que Juanma Badenas coincidió con Iván Espinosa de los Monteros en su consideración de "ex de Vox". Fue en marzo de este año, cuando una investigación sobre los contratos en la Concejalía de Empleo que dirigía provocó que la formación expulsara temporalmente al que había sido su candidato al Ayuntamiento de València. Aquella investigación se cerró sin resultados, hubo reconciliación (más o menos) y Badenas volvió a Vox, aunque siempre con la sensación de ejercer de verso suelto.

Esa coincidencia se ha materializado este viernes en una imagen en València. Badenas acudió al Hotel Westing donde el exdirigente de Vox y fundador del think tank Athenea impartió una conferencia. "Seguimos donde siempre, conservando los valores y principios que merece la pena defender", publicó en sus redes Badenas con una fotografía del acto y otra junto a Espinosa de los Monteros, quien dejó su partido con claras discrepancias con la dirección. De ahí que la referencia a "valores y principios" no parece baladí.