Fallece una mujer en un accidente de tráfico y un hombre resulta herido en Sax

Una mujer ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico que se ha registrado sobre las 9:00 horas en la localidad alicantina de Sax. Asimismo, durante la colisión también ha resultado herido un hombre de 72 años, según ha informado el CICU.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad SVB (Sopote Vital Básico) que rápidamente ha trasladado al herido al Hospital de Elda.