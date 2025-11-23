"Genera frustración saber que hay máquinas paradas que mejorarían nuestro tratamiento"

Frustración, molestia y un aviso: "Cada día cuenta y el cáncer no espera". Es la reacción de Marta Virino, presidenta de la Asociación Las Triples, una de las organizaciones de ámbito nacional contra el cáncer de mama, tras la noticia de Levante-EMV sobre que el sistema público de salud de la Comunitat Valenciana tiene dos máquinas nuevas para tratamientos de cáncer de mama dos años paradas, desde que se recibieron en la segunda mitad de 2023, tanto en el Hospital General de Castellón como en el General Universitario de Elx mientras que la tercera contratada, para el Clínico de València, se puso en marcha en julio de este año.

En concreto, son tres aceleradores de electrones móviles que se compraron por parte de la Conselleria de Sanidad en 2022 por un valor de 3,8 millones, IVA incluido, y para lo que se contó con la ayuda de fondos europeos. Estas se utilizan en el mismo quirófano tras la operación en la que se extrae el tumor y consiste en un tratamiento de radioterapia de alta precisión de una manera más directa que la técnica habitual, una técnica menos invasiva que disminuye la irradiación sobre las zonas de alrededor del tumor y también requiere de menos visitas postoperatorias.

De estas tres, solo la del Clínico de València está en funcionamiento mientras que las de Castellón y Elx están en los últimos trámites, según la Conselleria de Sanidad, para poder utilizarse, una demora ante la que la Asociación Las Triples muestra su reproche. "Nos molesta profundamente saber que existe maquinaria parada que podría beneficiarnos, saber que hay herramientas capaces de mejorar nuestros tratamientos y resultados y que no se están utilizando genera una frustración enorme", expresa Virino contactada por este periódico.

Imagen del Clínico, con el nuevo equipo. / Levante-EMV

En este sentido, Virino recuerda que en el caso de estas máquinas que se encuentran a la espera de poder utilizarse en Elx y Castellón "reducirían el riesgo de toxicidad y el tiempo total de tratamiento", que, incide, en el caso de las pacientes de cáncer de mama "son muy largos, tediosos y con muchas secuelas físicas y psíquicas". "La realidad es sencilla: cada día cuenta, y el cáncer no espera", sentencia la presidenta de la Asociación Las Triples.

Choque político

Amparo Jornet, de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas (y afectadas de cáncer de mama) de la Comunitat Valenciana (Ammcova) y que no conocía el caso de esta nueva tecnología en el caso de los hospitales valencianos, recuerda que las mujeres intervenidas de cáncer de mama han de acudir durante un tiempo, entre tres semanas y dos meses, a recibir adioterapia, una "incomodidad" que obliga a una serie de desplazamientos que en caso de reducirse será una "muy buena noticia". Ella es un ejemplo de cómo la tecnología ha cambiado porque tras su primera operación, hace 40 años, el tratamiento posterior le dejó "bastantes secuelas", muchas vinculadas con quemazones.

La situación de esta maquinaria parada ha provocado un nuevo choque en la política valenciana. El PSPV, a través de su portavoz de Sanidad en las Corts, Rafa Simó, ha presentado una batería de preguntas parlamentarias al respecto y ha criticado a través de sus redes sociales que con el PP "la sanidad va a dos velocidades: adelgaza la pública para empujar a la privada". Por su parte, fuentes de la conselleria centran los reproches en la actuación previa del Botànic, al que acusan de haber comprado las máquinas "sin tener quirófanos adaptados para albergarlos y sin tener las correspondientes autorizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear".

Según ha informado la Administración autonómica, se espera que esta tecnología entre en funcionamiento en los próximos meses. En el Hospital General de Castelló el equipo está instalado, ya cuenta con la primera homologación del Consejo de Seguridad Nuclear, pero se está a la espera de la realización de pruebas del equipo para finalizar la tramitación completa por parte de este organismo mientras que en Elx indican que se ha conseguido el alta del Consejo de Seguridad Nuclear "este mes" para que "a finales de año" pueda ponerse en marcha.