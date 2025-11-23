Noviembre despedirá su última semana con precipitaciones leves, rachas de viento y una posible nueva ola de frío

El domingo por fin ha dado una tregua a la ola de frío que se había instaurado durante la semana en la Comunitat Valenciana. Las temperaturas así lo han demostrado: en Valencia, de una máxima de 16 se ha pasado a 21, y de una mínima de 6, a 8, igual que ha ocurrido también en Alicante y Castellón. Más allá de estas subidas, se experimentan pocos cambios en el litoral, aunque todavía pueden permanecer heladas débiles en algunos puntos localizados del interior. Por su parte, el viento del oeste se prevé flojo, con intervalos de moderado y probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón.

Para el inicio de la última semana de noviembre, aunque la ausencia de frío se mantendrá, lo hará acompañada de una probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el interior del norte de Castellón y de Valencia, que no se descartan en el litoral del norte de Alicante. Con respecto al viento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el nivel máximo amarillo por vientos ocasionalmente fuertes en las tres provincias, con rachas especialmente sólidas en Valencia y Alicante -salvo en la Vega Baja-.

Para las primeras horas del martes 25 se espera un cielo con intervalos nubosos que devendrá a poco nuboso de cara a la tarde. Todavía no se descarta la continuidad de precipitaciones débiles y dispersas de madrugada, que podrían remitir por la mañana. Las temperaturas mínimas volverán a descender ligeramente, sin cambios en la franja litoral, al igual que lo harán las máximas en el tercio norte, con pocos cambios en el resto. Todo apunta a que habrá viento moderado del oeste a primeras horas, girando a noroeste, y que se mantendrá la posibilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón.

El miércoles las temperaturas comenzarán a descender de manera más significativa, con heladas débiles en puntos del interior y nuevas rachas de viento bastante elevadas en el tercio norte. Pero será el jueves cuando el frío volverá a notarse más: Valencia espera una máxima de 16 y una mínima de 4, Alicante, 16-6, y Castellón, 15-5. El cielo estará despejado o poco nuboso y el viento será leve de componente oeste, tendiendo al final del día a flojo de dirección variable.