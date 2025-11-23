Parajes del agua en la cuenca del Sellent: Bolbaite, Chella, Anna y Estubeny

Los paisajes de la Canal de Navarrés están relacionados con la acción del agua. Su red fluvial tiene una marcada dirección O-E, por la localización del relieve; nos referimos a la Muela de Cortes, la Muela de Bicorp y del Macizo del Caroig. Una red fluvial que comprende dos sectores diferenciados: en el norte, el río Escalona; y en el sector meridional, el sistema del río Sellent y otros ejes, como la rambla de Bolbaite y el río de Anna.

Las aguas subterráneas son muy abundantes, debido a los materiales geológicos del Macizo del Caroig, una excelente reserva de recursos hídricos hipogeos, por la alternancia de suelos calizos permeables y arcillosos impermeables. Como consecuencia la Canal es territorio de manantiales y fuentes, que alimentan a la red de drenaje y han contribuido tradicionalmente a actividades de las sociedades locales.

Parajes valiosos en la cuenca del Sellent

La red fluvial del sector meridional de la Canal, protagonizada por el río Sellent, así como el conjunto de fuentes y manantiales, han dado lugar a numerosos parajes de valor paisajístico, vinculados con el agua, el elemento natural que los ha modelado o incluso generado.

Gorgo de la Cadena, Bolbaite. / Estepa

Hallamos varios parajes de referencia en los términos de Bolbaite, Chella, Anna y Estubeny. El más conocido es la Albufera de Anna, pero sobresalen la Fuente Negra y el Gorgo Catalán; el Gorgo de la Escalera y la cascada del Salto; la Acequia de la Azud; la Fuente de Marzo; tramos del río Sellent y el Puente de Piedra, el Gorgo Cadena; la Cabrentà de Estubeny; el Mirador del Salto o la Fuente del Abrullador de Chella.

La Cabrentà de Estubeny

Este paraje se sitúa en las inmediaciones del casco urbano de Estubeny; fue declarado Paraje Natural Municipal en 2004 y posee una superficie de 1,41 hectáreas. Se localiza en la margen derecha del río Sellent, en una umbría situada al norte del núcleo urbano de Estubeny.

Este paraje está compuesto por formaciones kársticas con afloramientos litológicos de travertinos y tobas calcáreas, con estalactitas, estalagmitas, banderas y columnas, que el agua y el tiempo han esculpido.

La Cabrentà constituye un enclave de gran relevancia botánica, pues hallamos un bosque húmedo con un destacado valor corológico, único en la Comunitat Valenciana al ser uno de los escasos ejemplos de selva mediterránea, con formaciones vegetales muy tupidas. En su bosque conviven el laurel y el almez, y existe una abundancia de plantas trepadoras como la hiedra y zarzaparrilla.

Parque Natural Municipal de La Cabrentà de Estubeny. / Estepa

L'Albufera de Anna

Se localiza a un kilómetro al Suroeste de Anna. Es un lago de cuyo fondo surgen numerosos “ullals” o manantiales que lo alimentan. Su longitud es de unos 300 m y su anchura alcanza los 180 m, con una profundidad media de unos 3 m. El caudal medio es aproximadamente de 24.000 litros por minutos, aunque oscila según el régimen de precipitaciones.

Las aguas de la Albufera abastecen a la acequia Madre de Anna, que se divide en diversos brazales, uno de los cuales proporciona servicio al Lavadero municipal, funcional y referencia del pueblo, situado en las inmediaciones del Castillo Palacio de los Condes de Cervellón. Bonifica unas 500 hectáreas de regadío en la huerta de Anna. La Albufera es el paraje más conocido del municipio, y está explotada turísticamente, con servicios de restauración y miles de visitantes anualmente.

Gorgos de Anna

Los gorgos son pequeñas pozas que se han ido formando como resultado de saltos de agua. Los distintos manantiales que hallamos desde la Albufera hasta el río Sellent han esculpido un trazado con numerosos saltos de agua y gorgos.

(a) El Gorgo de la Escalera. Se localiza al Sur del núcleo urbano de Anna; es un cañón formado por las aguas del río Anna, al cual se accede a través de 136 escalones. El agua se precipita en forma de cascada y antiguamente se aprovechaba para la producción de energía hidroeléctrica mediante una pequeña central.

Cascada Gorgo de Gaspar, Anna. / Estepa

(b) El Gorgo Gaspar o del Palet. Está ubicado al Sureste de Anna, a escasos metros de la población. Sus aguas conforman un salto o cascada que antiguamente daba la fuerza motriz a una fábrica textil en el siglo XIX por medio de una noria.

(c) El Gorgo Catalán. Se sitúa al Norte de la población, a unos 100 m de la misma. Las aguas que se precipitan por una cascada proceden del manantial de la Fuente Negra.

El Salto y Mirador de Chella

Se trata de una cascada de 25 metros de altura cuyo paraje ha sido denominado “El Paraíso”, caracterizado por su frondosa vegetación. En la base de la catarata, denominada “El Hondo”, se encuentran las ruinas de la antigua central hidroeléctrica que se utilizaba para servir corriente eléctrica al pueblo y a otros del entorno, entre 1909 y 1919. En la margen izquierda del río Sellent se localiza el denominado Mirador del Salto.

Salto de Chella. / Estepa

Fuente del Abrullador de Chella

Esta fuente es una galería drenante localizada en la partida de la Solana del Abrullador, en la margen izquierda del barranco homónimo. La bocamina tiene forma rectangular y está perforada directamente en la roca, en las dolomías cenomanienses. En origen se trataba de una fuente a la que posteriormente se excavó una galería para aumentar el caudal.

Se trata de una mina que posee una sección irregular de 217 m de longitud, excavada a mediados del siglo XVIII, aunque fue ampliada y reformada en varias ocasiones. La última reforma se finalizó en 1930. De la Fuente del Abrullador surge la acequia Madre, que es el canal principal de riego del municipio de Chella. El agua se emplea para el regadío de 120 hectáreas en la partida de Las Viñas.

Parajes del río Sellent o de Bolbaite

En el norte del pueblo de Bolbaite hallamos un tramo del río Sellent con varios elementos paisajísticos. Aguas arriba se sitúa el denominado Puente de Piedra, donde se localiza un lago natural con aguas cristalinas aptas para el baño. Destacan el Gorgo Caracol, que es un conjunto de pozas formada por la acción erosiva del río; y el Gorgo de la Cadena, que dispone de varias cascadas y posee en su interior una cueva sumergida de gran interés espeleológico.

Gorgo de la Escalera, Anna. / Estepa

El Sendero de Gran Recorrido GR-332

Este sendero de unos 71 km, une el territorio turístico de La Canal de sureste a noroeste por un camino que atraviesa las localidades de Estubeny, Anna, Chella, Bolbaite, Navarrés, Quesa, y Bicorp por sus núcleos urbanos y visibilizando los principales recursos turísticos de la zona. Transcurre por ejemplo por los parajes de La Cabrentá (Estubeny), el Salto de Chella (Chella), el Paraje del Río Sellent (Bolbaite), Playamonte y el Los Chorradores (Navarrés), el Ecomuseo de Bicorp y el Río Fraile.

