Sanidad tiene nuevos equipos para tratar el cáncer de mama parados desde 2023

Aceleradores de electrones móviles. Es una de las últimas tecnologías incorporadas en la lucha contra el cáncer de mama. Tiene como principal ventaja que su uso en el mismo quirófano tras la intervención permite un tratamiento de radioterapia de alta precisión de una manera más directa que la técnica habitual. Así, no solo es una técnica menos invasiva que disminuye la irradiación sobre las zonas de alrededor, sino que también reduce las siguientes visitas postoperatorias. De esta tecnología, el sistema público valenciano dispone tres máquinas en tres hospitales, sin embargo, solo una de ellas está en funcionamiento.

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, la Conselleria de Sanidad adjudicó en noviembre de 2022 (al final del anterior gobierno) un contrato de casi 4 millones (3.811.500 euros IVA incluido) para el suministro de tres equipos de aceleradores de electrones móvil para tratamiento de radioterapia intraoperatoria con destino al Hospital General de Castelló, el Clínico de València y el General d'Elx. Se trataba de una inversión susceptible de ser cofinanciada con fondos europeos, y con un plazo de ejecución de seis meses, con lo que la maquinaria debería estar en los centros valencianos a mediados de 2023. Aquel equipo de gobierno reivindicó la inversión "con el objetivo de mejorar la equidad territorial y reducir desplazamientos de las pacientes".

Los equipos llegaron a lo largo del año previsto, cuando ya se había dado un cambio en la Administración autonómica, sin embargo, transcurridos dos años desde su remesa, solo uno se ha puesto en funcionamiento: el del Clínico de València, en junio, tal y como informó la conselleria. La situación la denuncia el PSPV en las Corts, que ha preguntado al departamento que encabeza Marciano Gómez y pedido documentación para aclarar qué ha ocurrido con tres máquinas adquiridas, mientras que fuentes del Consell achacan la demora a la "falta de previsión y planificación del Botànic".

¿Cómo están los otros dos?

En lo que coinciden tanto la gestión 'botánica', por lo dicho en el momento de la compra de la maquinaria, como por la actual administración es que esta inversión tiene como finalidad la mejora del tratamiento del cáncer de mama. Este, de hecho, fue el primer caso tratado el pasado mes de julio, cuando la actual conselleria anunció su puesta en marcha. Entre los tumores más frecuentes, además del cáncer de mama en estadios precoces, se puede tratar sarcomas de partes blandas, recaídas de cáncer de recto, recaídas de cáncer ginecológico y patologías tumorales de la región hepatobiliar, según se señaló en la nota de prensa emitida el pasado mes de junio, cuando se comenzó a utilizar en el Clínico de València.

¿Por qué empezó a utilizarse en julio cuando llegaron durante 2023? Y, sobre todo, ¿qué ha ocurrido con los otros dos? Es donde ponen el foco ahora los socialistas en sus preguntas parlamentarias. Según ha podido saber este periódico, en el Hospital General de Castelló el equipo está instalado, ya cuenta con la primera homologación del Consejo de Seguridad Nuclear, pero se está a la espera de la realización de pruebas del equipo para finalizar la tramitación completa por parte de este organismo, que ha de dar su visto bueno debido a la radiación que emite.

Imagen de la fachada del Hospital General Universitario de Elx. / AXEL ALVAREZ

En el Hospital General de Elx, por su parte, fuentes de la conselleria indican que se ha conseguido el alta del Consejo de Seguridad Nuclear "este mes" para que "a finales de año" pueda ponerse en marcha, más de dos años después de su recepción. Otras fuentes consultadas conocedoras del funcionamiento en el hospital alargan los plazos y los sitúan ya entrado 2026 y señalan, a su vez, los problemas de adecuación técnica que ha habido, permaneciendo inactivo en un quirófano todo este tiempo.

"Guardado como un trasto"

Ante la situación llegan las culpas y el cruce de reproches. En este sentido, el portavoz de Sanidad del PSPV, Rafa Simó, critica que tras dos años con la maquinaria recibida el Consell mantenga dos de los tres aceleradores de radioterapia "parados, sin uso y sin una explicación seria". "Solo funciona el del Clínico, precisamente el único que el Botànic dejó completamente preparado", indica, mientras afea que se tenga guardado "como un trasto" los otros dos. "Es la gestión sanitaria del PP: muchas fotos, muchas notas de prensa… y luego la tecnología de alta precisión cogiendo polvo. Aquí no falla la máquina: falla la gestión", concluye.

Por su parte, fuentes de la conselleria centran las quejas en la actuación previa del Botànic, y concretamente de los socialistas, que dirigían la conselleria, la pasada legislatura. Así, afean que la compra para Elx y Castelló de estas máquinas "es una muestra más de la ausencia de previsión y planificación, una constante en la gestión sanitaria del Botànic, ya que se adquirieron los equipos sin tener quirófanos adaptados para albergarlos y sin tener las correspondientes autorizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear", algo que, inciden, ha gestionado ahora "a posteriori" una vez se ha encontrado "con los equipos adquiridos y sin poderse utilizar".

Fuentes de Sanidad inciden en las particularidades de cada uno de los dos hospitales donde está pendiente el funcionamiento de esta tecnología. En el caso de Elx, remarcan que el Botànic compró los equipos sin tener preparados los nuevos quirófanos del nuevo bloque quirúrgico "y ningún otro adaptado para su instalación" mientras que en el caso de Castelló añaden que esta adquisición se hizo también sin instalaciones adecuadas y "cuando la autorización para el suministro de estas radioterapias la tiene el Hospital Provincial". Sea como fuere, entre culpas cruzadas, hay dos equipos de acelerador de electrones que están esperando ponerse en marcha.