Siete de cada diez mujeres prioriza la familia a su carrera profesional

Las madres trabajadoras tienen que elegir: o familia o carrera profesional. Así consta en el último estudio socioeconómico realizado por la Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana (Fanucova) donde se asegura que "el 89 % de las familias cree que no existen políticas efectivas adaptadas a su día a día" y 8 de cada 10 mujeres han tenido que reducir su jornada o rechazar ascensos para poder cuidar de sus hijos.

De hecho, el 76 % de las mujeres reconoce haber priorizado la familia frente a su carrera profesional, y el 67 % de lopadres y madres afirma que tener varios hijos ha limitado sus oportunidades laborales. La reivindiación es clara: "Queremos que conciliar en la Comunitat Valenciana deje de ser un lujo o una heroicidad. Esta es una responsabilidad compartida entre empresas, administraciones y sociedad”, subrayó Eduardo Hervás, presidente de Fanucova, en la Gala Premios Familias XL 2025, un encuentro que sirvió no solo para reconocer el compromiso de empresas, instituciones y personas con las familias numerosas, sino también para abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre los principales obstáculos que afrontan hoy estos hogares: la vivienda, el empleo y la conciliación.

Acceso a la vivienda

Así, durante la mesa redonda titulada “Familias numerosas, retos compartidos: vivienda, trabajo y conciliación”, se puso de manifiesto la preocupante situación del acceso a la vivienda en la Comunitat, donde el precio medio se ha duplicado en seis años, alcanzando los 3.227 €/m², mientras los salarios apenas han crecido un 10 %.

Premios Familias XL El galardón en la categoría empresas fue para Aquópolis Cullera y Aquópolis Torrevieja, por su "constante y generoso apoyo" a las familias numerosas durante más de una década. En la categoría institucional Cáritas Valencia fue la premiada, por su labor durante la dana, ofreciendo una respuesta rápida, eficaz y profundamente humana a las familias afectadas. Y en la categoría individual los galardonados fueron Clara Fornés y Miguel Bolivar, presidentes de la asociación Más de Dos, por su labor al frente del programa “Juntos para Ayudar”, nacido tras la dana que asoló Valencia.

Según el estudio elaborado por Fanucova, el 61 % de las familias ha tenido dificultades para encontrar una vivienda adaptada a sus necesidades, y el 97 % de quienes viven de alquiler considera que hacerlo “es actualmente un lujo que genera mucha incertidumbre”. En este sentido Hervás aprovechó la ocasión para solicitar a la Generalitat y los ayuntamientos “una política de vivienda familiar y medidas fiscales acordes al número de hijos porque si para cualquier familia es complicado acceder a una vivienda, para las numerosas es casi imposible. Necesitamos más espacio, estabilidad y apoyo real de las administraciones”.