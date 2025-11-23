El tour electoral por España de Pilar Bernabé

Pilar Bernabé se ha convertido en uno de los rostros más visibles del PSOE en este ciclo político. Su papel al frente de la gestión de la dana como delegada del Gobierno le ha granjeado un liderazgo dentro y fuera de la Comunitat Valenciana del que da buena cuenta su agenda pública. Este fin de semana ha sido requerida como apoyo a los candidatos socialistas de Castilla y León y Extremadura, autonomías que se preparan para próximas elecciones. Bernabé se desplazó ayer a Salamanca y hoy estará en Cáceres, como un rostro reconocible que transmite fiabilidad y confianza, especialmente por su actuación en los momentos más críticos de la tragedia valenciana.

Esta proyección nacional le ha otorgado un peso político tangible, visible en su participación junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los ministros Óscar Puente y Ana Redondo en Salamanca, apoyando al candidato castellano Carlos Martínez Mínguez. Hoy lo hará junto a Miguel Ángel Gallardo, candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura. Su presencia en estos actos centrales del PSOE confirma la confianza depositada en ella y su capacidad de conexión tanto personal como pública.

En Salamanca, Bernabé participó en la IV Escuela de Gobierno “Europa tiene futuro, Castilla y León tiene futuro”. Intervino en la mesa “Europa y Castilla y León tienen futuro con perspectiva feminista”, un debate centrado en la construcción de políticas públicas con mirada de igualdad. En su intervención, estableció un paralelismo entre la respuesta socialista ante la DANA en la Comunitat Valenciana y la gestión de los incendios que este verano afectaron Castilla y León, reivindicando el liderazgo del PSOE frente a la gestión del PP: "Cuando una emergencia exige empatía y liderazgo, ahí siempre hay un socialista".

Bernabé también puso en valor el avance feminista en las estructuras del PSOE de Castilla y León, que definió como “la ejecutiva más feminista de su historia”, y reivindicó el legado de referentes como Bibiana Aído, Micaela Navarro y Carmen Calvo.

Cáceres: segunda parada del tour

El tour electoral de Bernabé continúa este domingo en Cáceres, donde participará en un acto central del partido con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, bajo el lema “Un maltratador no es un buen padre”. Intervendrá junto a Belén Fernández, secretaria general del PSOE de Cáceres, y Miguel Ángel Gallardo, candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura.

La presencia de Bernabé en actos de comunidades autónomas distintas a la suya no es nueva, pero sí cada vez más frecuente. En abril participó en San Sebastián junto al secretario general del PSE, Eneko Andueza, con motivo del premio Bidegileak otorgado a Bárbara Dürkhop, histórica militante socialista y viuda de Enrique Casas, primer dirigente socialista asesinado por ETA. Hace apenas dos semanas, fue reconocida en Santander con el premio Carmen Alborch, otorgado por el PSOE de Cantabria por su compromiso feminista.

Estos movimientos confirman una tendencia: Pilar Bernabé es ya una de las voces con mayor proyección dentro del PSOE y una figura que el partido quiere al frente de los actos clave en un momento de intensa movilización electoral, centrando su esfuerzo en la recuperación del Ayuntamiento de València dentro de una estrategia electoral que acompaña a Diana Morant como candidata a la Generalitat.