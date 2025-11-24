Más de 20 kilómetros de retenciones complican la circulación en la A-7

Tráfico en las principales carreteras del área metropolitana de València. Este lunes por la mañana se registran numerosas retenciones y colas debido al gran volumen de desplazamientos realizados a primera hora de la jornada.

Según los datos que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT), Valencia acumula un total de 36 kilómetros de atascos o congestión en sus principales vías. La carrretera más afectada es la A-7, con 19 kilómetros de colas en diferentes puntos.

Congestión en la A-7 / DGT

En concreto, la A-7 registra 17 kilómetros de retenciones en dirección hacia Barcelona: 4 kilómetros en Chiva, 7 kilómetros en Monte Vedat y 6 kilómetros en les Simetes. Se suman cuatro kilómetros más de colapsos en esta misma vía en dirección a Alicante: 2 kilómetros en Massarrojos y dos más en Museros.

La V-30 por su parte también suele registrar un elevado flujo de tráfico a primera hora de la mañana, que se traduce este lunes en un total de 7 kilómetros de retenciones, tres de ellos entre el Barrio de la Luz y Forn d'Alcedo y dos más en Paterna, en dirección al puerto, y otros dos kilómetros entre el Barrio de la Luz y Mislata en dirección hacia la A-7.

Congestión en el enlace de la V-30 con la CV-36 / DGT

La carretera CV-36, también conocida como la autovía de Torrent, acumula una congestión de 3 kilómetros en dirección hacia València que van desde Picanya hasta Forn d'Alcedo.

La CV-35 también se ve afectada por tres kilómetros de circulación lenta o irregular en dirección València desde San Antonio de Benagéber hasta Cruz de Gracia.

Por último, la entrada a València por la V-21 recoge dos kilómetros de retenciones desde Alboraia hasta la ciudad.