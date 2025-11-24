Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Más de 20 kilómetros de retenciones complican la circulación en la A-7

En total, las carreteras valencianas acumulan 36 kilómetros de colas este lunes a primera hora

La carretera V-30 a su paso por Quart de Poblet

La carretera V-30 a su paso por Quart de Poblet / DGT

Lucía Prieto

Lucía Prieto

Tráfico en las principales carreteras del área metropolitana de València. Este lunes por la mañana se registran numerosas retenciones y colas debido al gran volumen de desplazamientos realizados a primera hora de la jornada.

Según los datos que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT), Valencia acumula un total de 36 kilómetros de atascos o congestión en sus principales vías. La carrretera más afectada es la A-7, con 19 kilómetros de colas en diferentes puntos.

Congestión en la A-7

Congestión en la A-7 / DGT

En concreto, la A-7 registra 17 kilómetros de retenciones en dirección hacia Barcelona: 4 kilómetros en Chiva, 7 kilómetros en Monte Vedat y 6 kilómetros en les Simetes. Se suman cuatro kilómetros más de colapsos en esta misma vía en dirección a Alicante: 2 kilómetros en Massarrojos y dos más en Museros.

La V-30 por su parte también suele registrar un elevado flujo de tráfico a primera hora de la mañana, que se traduce este lunes en un total de 7 kilómetros de retenciones, tres de ellos entre el Barrio de la Luz y Forn d'Alcedo y dos más en Paterna, en dirección al puerto, y otros dos kilómetros entre el Barrio de la Luz y Mislata en dirección hacia la A-7.

Congestión en el enlace de la V-30 con la CV-36

Congestión en el enlace de la V-30 con la CV-36 / DGT

La carretera CV-36, también conocida como la autovía de Torrent, acumula una congestión de 3 kilómetros en dirección hacia València que van desde Picanya hasta Forn d'Alcedo.

La CV-35 también se ve afectada por tres kilómetros de circulación lenta o irregular en dirección València desde San Antonio de Benagéber hasta Cruz de Gracia.

Por último, la entrada a València por la V-21 recoge dos kilómetros de retenciones desde Alboraia hasta la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
  2. La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
  3. La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
  4. El propietario del El Ventorro confirma que Mazón y Vilaplana abandonaron en el restaurante entre las 18.30 y las 19 horas
  5. Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
  6. Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
  7. Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
  8. Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor

Más de 20 kilómetros de retenciones complican la circulación en la A-7

Más de 20 kilómetros de retenciones complican la circulación en la A-7

Camarero y Mompó acuden al Congreso con el foco en la gestión propia y su conexión con Mazón

La vida con DCA: "Una lesión cerebral no afecta a la persona, afecta a la familia"

La vida con DCA: "Una lesión cerebral no afecta a la persona, afecta a la familia"

La diputación cubre el hachazo del Consell a las mancomunidades con un plan de medio millón solo para las de Valencia

La diputación cubre el hachazo del Consell a las mancomunidades con un plan de medio millón solo para las de Valencia

Bashar Fawadleh, el cura que se planta ante los colonos en Cisjordania: “Musulmanes y cristianos somos uno bajo la ocupación israelí”

Bashar Fawadleh, el cura que se planta ante los colonos en Cisjordania: “Musulmanes y cristianos somos uno bajo la ocupación israelí”

La bronca política empaña la agenda feminista a las puertas del 25-N

La bronca política empaña la agenda feminista a las puertas del 25-N

Directo: Camarero y Mompó acuden a declarar a la comisión del Congreso que investiga la dana

Directo: Camarero y Mompó acuden a declarar a la comisión del Congreso que investiga la dana

Sumar apremia en su aterrizaje valenciano a una alianza de la izquierda por si hay elecciones

Sumar apremia en su aterrizaje valenciano a una alianza de la izquierda por si hay elecciones
Tracking Pixel Contents