Una acusación pide a la jueza que vuelva a declarar el funcionario que debía valorar el riesgo de inundación el día de la dana

Intersindical Valenciana, que ejerce la acusación popular en la causa de la dana pide a la jueza del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que vuelva a declarar el funcionario que debía valorar el riesgo de inundación el día de la dana y que defendió en su comparecencia como testigo que "no les llegaban las llamadas del 112". Una afirmación que se contradice radicalmente con la declaración de uno de los responsables del teléfono de emergencias 112, quien ha confirmado hoy en su declaración como testigo que desde las 13.30 horas detectaron llamadas de rescates en zonas de l'Horta Sud, donde no llovía, lo que les resultó "muy extraño".

Así consta en el escrito de petición de nuevas diligencias presentado por Intersindical Valenciana, bajo la dirección letrada de Carmen Romero. "Ante las declaraciones del testigo Néstor García, según las cuales, desde la Sala del 112, a la vista de las llamadas recibidas, ya se advirtió sobre las 13:30 horas que se estaban produciendo rescates de personas por agua en zonas geográficas donde no había llovido (Aldaia, Quart de Poblet y zonas colindantes a la carretera A3), por lo que le preocupó ya no sólo lo que llovía, sino lo que podía venir por barrancos y ramblas, de las zonas donde sí había llovido". García, según el escrito de Intersindical, también ha declarado que aquel día se podía detectar dónde se producía la emergencia "valorando el mapa donde se ubicaban los rescates, las llamadas del CoordCom y la aplicación del Rain Alarm" se concluía "que el agua bajaba, y lo que llovía en Buñol acababa en ramblas y barrancos" en l'Horta Sud.

De hecho, como ha contado Levante-EMV, la misma consellera de Justicia e Interior, responsable de la emergencia, Salomé Pradas llega a asegurar en un vídeo grabado por Emergencias y oculto once meses: "lo que nos preocupa es el barranco del Poyo".

Por estos detalles, Intersindical Valenciana considera que se debe volver a citar a Juan Ramón Cuevas, jefe de sección de la unidad de análisis y seguimiento del riesgo del Centro de Coordinación de Emergencias de ll'Eliana "con la finalidad de conocer cuál fue el análisis que realizó durante esas horas, y cuál fue la información que sobre el barranco del Poyo transmitió a los investigados", Salomé Pradas y Emilio Argüeso, quienes también negaron haber recibido información sobre las 20.000 llamadas que recibió el 112 durante el fatídico 29 de octubre de 2024.

Intersindical Valenciana también reclama que se pida copia de las llamadas realizadas por el testigo Néstor García a Emergencias durante su jornada laboral el 29 de octubre.