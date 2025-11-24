Bernabé critica al PP ante el 25N: "Que recuerde que negocia con un partido que defiende negacionismos que matan"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado al PP y Vox ante la celebración del 25N, el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Bernabé ha acusado a los populares de estar "negociando" la investidura de Juanfran Pérez Llorca con un partido, Vox, que es doblemente "negacionista". "Niega el cambio climático y niega la violencia de género. Son negacionismos que matan y que han tenido unas terribles consecuencias en la Comunitat Valenciana", apuntó la delegada del Gobierno. Y apostilló que si tuvieran el "compromiso con la ciudadanía" y el interés por instaurar un "gobierno decente" optarían por "convocar elecciones".

¿Por qué el PP no las convoca en la Comunitat Valenciana?, se preguntó retóricamente. Por lo mismo que Vox. Un partido, el de Abascal, que "tanto repite la frase de la derechita cobarde y ellos son tan gallardos que ahora resulta que le tienen miedo a las urnas". Para la también líder del PSPV en la ciudad de Valencia, sería "mejor que los valencianos elijamos qué gobierno queremos, que sin duda será uno más decente que el que tenemos ahora".

Sin manifiesto unánime por el 25N

Recordó que ni en las Corts ni en la Comunitat Valenciana habrá un manifiesto unánime con ocasión del 25N y ello "porque hay un partido en contra del consenso claro del pacto de Estado contra esta violencia". "Hay que señalarlo y denunciarlo y proteger a la sociedad de quienes niegan una violencia que nos hace peor sociedad", subrayó. La delegada del Gobierno considera "una obligación moral de toda la sociedad combatir el negacionismo machista en un día como el 25N y todos los días, porque todos los días tenemos que proteger a las más de 17.000 mujeres que están dentro del sistema VioGén en la Comunitat Valenciana".

Sillas vacías en homenaje a las 38 mujeres asesinadas por el machismo. / Levante-EMV

Bernabé ha realizado estas declaraciones después de acto celebrado en la Delegación del Gobierno de homenaje y reconocimiento a las 38 mujeres asesinadas en Españaa manos de sus parejas o ex parejas en este 2025, así como a tres menores, una de ellas de la Comunitat Valenciana. "38 mujeres a la espera de que en las próximas horas se confirme la víctima 39", matizó Bernabé.

En el acto se han dejado 38 sillas vacías como reconocimiento a la memoria de esas mujeres. Son "unas cifras y una violencia que nos rompe por dentro como sociedad", reflexiona. "El 25 de Noviembre ha de servir para rendirles homenaje con esas sillas vacías que deberían estar ocupadas por las mujeres que ya no están, pero también un día para reivindicar el trabajo de todas aquellas instituciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asociaciones y entidades que dentro del sistema VioGén trabajan y luchan cada día para combatir una violencia que mata a las mujeres por el mero hecho de serlo", explica.

"Sería novedad mundial que alguien del PP no mintiera"

Preguntada por la comparecencia de la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, Bernabé ha ironizado: "Como novedad estaría bien que Camarero dijera la verdad. Sería un hecho señalable escuchar a alguien del PP diciendo alguna verdad después de más de un año escuchando mentiras". "Sería una novedad mundial que alguien del PP dijera una verdad".

Sobre la responsabilidad de Camarero en la gestión de la teleasistencia en las residencias, argumenta Bernabé que la "responsabilidad penal y judicial se ha de dirimir en juzgado de Catarroja, y aquí toca dirimir la política". "No es un problema del señor Mazón, es que era un gobierno completamente despreocupado, del primero al último", opina. "Claro que caben responsabilidades políticas, y han de responder", agregó. Bernabé censura el "continuismo del candidato a presidir la Generalitat, el señor Pérez Llorca, guardado por Salomé Pradas [en su agenda de contactos telefónicos] como 'Juanfran Mazón' ".

Para Pilar Bernabé se trata de un "problema sistémico que afecta a quienes sostenían al gobierno del PP, que han mentido desde minuto 1. El primero, Feijóo, que vino y dijo ante las cámaras que desde el día 28 estaba informado". "Por eso aplaudían y sostenían a Mazón, porque son cómplices de la mentira desde el principio", concluye Bernabé.