La bronca política empaña la agenda feminista a las puertas del 25-N

Cada 25 de noviembre, las calles españolas vuelven a llenarse de pancartas, movilizaciones y demandas: más prevención, más recursos y más protección. Pero la jornada de este año llega marcada por una doble tensión. Por un lado, el movimiento feminista reclama medidas urgentes ante la persistencia de las violencias machistas en todos los niveles; por otro, la credibilidad política y la gestión pública, atravesadas por la polarización, tensan el debate y condicionan el mensaje.

En la Comunitat Valenciana, la situación no es mejor. Los presupuestos autonómicos están en el aire y el Consell del PP -el actual y el que está por venir- depende de Vox. La Conselleria de Igualdad no ha convocado el Consell de les Dones y, sobre todo, sigue sin ver la luz el segundo Pacto contra la Violencia de Género, vencido en 2022.

El 25-N mantiene su centralidad por unos datos que continúan alarmando: 14 violaciones al día en España, más de 500 denuncias diarias por acoso, abuso o malos tratos y una violencia vicaria que no deja de espantar. La conciencia social permanece, pero aparece enturbiada por polémicas que se acumulan dentro y fuera de la Comunitat Valenciana.

Vox sostiene su negacionismo de lo que denomina «ideología de género», niega el machismo y cuestiona las leyes vigentes. El PP navega entre el perfil bajo y la apariencia pública. A ello se suma el escándalo de los cribados de mamografías en Andalucía -y también en la Comunitat Valenciana-, con decenas de miles de mujeres afectadas y diagnósticos mal gestionados.

La crisis sacudió al gobierno de Moreno Bonilla, donde sobrevoló un posible adelanto electoral. En la C. Valenciana, Sanidad dejó sin llamar a 90.000 mujeres que debían haberse hecho una mamografía en 2024, como publicó este diario.

En el plano autonómico, al movimiento feminista valenciano le inquieta ahora la negociación entre PP y Vox para formar un nuevo gobierno tras la dimisión de Carlos Mazón. «Las presiones ideológicas erosionan los derechos de las mujeres», afirma Amalia Alba, presidenta de Dones Progressistes.

Pacto bloqueado

La entidad, integrante del Consell de les Dones, no ha sido convocada ni ha recibido información sobre los recursos y presupuestos destinados a combatir la violencia contra las mujeres desde la Generalitat.

Alba reprocha también «la falta de contundencia» del PP ante el negacionismo de Vox, que ha derivado en la parálisis del segundo Pacto contra la Violencia de Género. «La Generalitat no muestra ningún interés y es una ineficiencia que no podemos silenciar. A nivel estatal ya ha salido adelante, pero aquí hay un bloqueo lamentable», añade.

La izquierda atraviesa a su vez una crisis reputacional que le dificulta liderar el relato sin críticas internas y externas. La punta del iceberg ha sido el fallo de las pulseras telemáticas contra el maltrato, dispositivos que controlan la proximidad de agresores con orden de alejamiento. Los incidentes, reconocidos por el Ministerio de Igualdad, han puesto en entredicho la gestión técnica y política del programa y han evidenciado la falta de financiación.

A ello se suman las declaraciones desveladas en el marco del caso Koldo, con el exministro José Luis Ábalos como protagonista de conversaciones en las que se normalizaba la prostitución. El PSOE, declarado abolicionista, se vio obligado a reaccionar con contundencia.

La combinación de ambos episodios ha generado una cierta distancia entre el movimiento feminista y unas fuerzas progresistas con las que tradicionalmente había confluencia. Las organizaciones reclaman ahora reparación y transparencia.

Dispersión de actos

El feminismo volverá a salir este 25N a la calle. La manifestación partirá a las 19 horas desde la plaza América y terminará en la plaza del Ayuntamiento para reclamar el fin de todas las violencias contra las mujeres y una apuesta real por la prevención. Se recordará especialmente a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y a los niños víctimas de violencia vicaria.

«El feminismo no puede flaquear», advierte Candi Barroso, portavoz de la Coordinadora Feminista. «Si algo tiene este movimiento es siglos de resistencia. Nunca nos lo han puesto fácil, y ahora tampoco, con recortes y cuestionamiento de la agenda. Cuando se recortan servicios públicos, las primeras perjudicadas somos las mujeres: lo primero que se recorta es en cuidados y educación», lamenta.

El movimiento mantiene sus demandas: coordinación policial, juzgados especializados, recursos psicológicos y sociales, mejora de los sistemas de protección, calidad en los cribados y programas de salud específicos, y responsabilidades políticas cuando la gestión falla. Reclaman también medidas estructurales, no simbólicas: presupuestos, protocolos evaluables y transparencia.

Mientras tanto, los actos institucionales llegan dispersos. Por un lado, la Delegación del Gobierno ha convocado hoy en el Palau del Temple el encuentro ‘Ninguna silla vacía’ y se guardará un minuto de silencio en recuerdo de las mujeres y niños víctimas de la violencia machista. Mientras, la Diputación de València celebra hoy los Premios Celia Amorós, y no hay nada previsto en las Corts de manera oficial, tal como ha sucedido desde que Vox llegara al parlamento valenciano. Ayer, el Ayuntamiento de València celebró la jornada ‘Ponte en marcha contra la violencia de género’, donde se realizaron diferentes actividades deportivas en el Jardín del Túria.