Vaivén
Catalá responde a Mompó por el cartel de la polémica: "La falta de luces es un problema"
La alcaldesa tacha de inoportuna la broma de la lona de la diputación en la plaza de toros por el momento político actual
L-EMV
El 'beef' entre el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la alcaldesa de la capital, María José Catalá, continúa a cuenta de la lona de marras en la plaza de toros. La diputación ha colgado un cartel dentro de la campaña de renovación de la iluminación del coso de la calle Xàtiva con unos versos de una canción de Al Tall: "Que vinga, que vinga, que vinga la llum...". La letra acaba con 'i que al senyor alcalde li peguen en lo cul'.
La campaña tendrá una segunda parte en unos días, cuando se vaya a inaugurar la nueva iluminación, con otra lona donde lógicamente no se usarán esos versos de Al Tall, pero la iniciativa ha querido jugar con la provocación y la broma.
La alcaldesa se ha dado por aludida, pero no ha querido entrar al juego. Más bien ha dejado solo a Mompó: "Conozco Al Tall, sus letras… el portavoz del Gobierno ya dijo lo que teníamos que decir y suscribo sus palabras: ‘La falta de luces es un problema’. En la plaza de toros, en general", señalaba este lunes Catalá, remitiéndose a las declaraciones del portavoz Juan Carlos Caballero.
La alcaldesa ha demostrado que el 'feeling' con el presidente provincial del PP de Valencia, en un momento de tensión interna por la sucesión de Carlos Mazón, es más bien escaso. "El presidente me trasladó que iban a poner una pancarta, que tal, y creo que las cosas a veces son buenas o malas en función del contexto… a veces algo pensado como una broma para generar la repercusión que está teniendo a lo mejor en un contexto político distinto es más o menos afortunado. En política a veces lo importante no es lo que se haga sino cuando se haga”, ha concluido.
