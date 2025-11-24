La diputación cubre el hachazo del Consell a las mancomunidades con un plan de medio millón solo para las de Valencia

La Diputación de València se ha convertido en una especie de tabla de salvación para muchos sectores que están sufriendo los recortes presupuestarios o el giro de las políticas del Consell. Ha ocurrido en el ámbito de la memoria democrática, del impulso a la promoción del valenciano (con el rescate a la Acadèmia Valenciana de la Llengua) y también con las mancomunidades.

El BOP ha publicado esta semana el Pla de Suport a Mancomunitats 2025, con una dotación de 500.000 euros destinada a financiar los gastos corrientes de las mancomunidades durante el ejercicio 2025. El plan se dirige a las entidades que estén en pleno funcionamiento y registradas oficialmente a 1 de enero de 2025, con el objetivo de asegurar su actividad ordinaria y reforzar la cooperación territorial.

Con este plan, unido a los recortes del Consell, se da la circunstancia de que ahora mismo la diputación respalda con más intensidad a las mancomunidades de las comarcas de Valencia que la Generalitat a las del conjunto del territorio autonómico. En 2024, ya hubo un recorte importante, pasando del millón que destinaba el Botànic a medio millón. En el proyecto de presupuestos de la Generalitat en 2025, figuran dos líneas que suman 385.000 euros aproximadamente, por concurrencia competitiva, para financiación de los gastos de funcionamiento del Asociacionismo local y la financiación de los gastos de personal y funcionamiento del asociacionismo local de ámbito comarcal.

La vicepresidenta primera y diputada de Cooperación Municipal, Natalia Enguix, señala que esta convocatoria “forma parte de la apuesta de la Diputació por impulsar un modelo comarcal fuerte, que sitúe a las mancomunidades en el centro de la acción pública y que dé más protagonismo a los municipios fuera de la capital”. En este sentido, Enguix remarca que “cuando apoyamos a las mancomunidades, estamos impulsando a las comarcas y reforzando el papel de la Diputación como aliada del territorio, no solo como institución provincial, sino como institución cercana”.

Como telón de fondo, algunos han visto no solo un recorte de gastos del Consell sino también un debate político sobre la idea de la comarcalización del territorio. Las mancomunidades son asociaciones de municipios que se agrupan para desarrollar proyectos o mancomunar servicios. La Diputación de Valencia, impulsado sobre todo por Ens Uneix, está también en proceso de comarcalización de su estructura, con la idea de abrir en los dos años que restan de legislatura oficinas comarcales para acercar al territorio los servicios provinciales.

Respecto a la Generalitat, en paralelo a la merma de ingresos autonómicos, el Consell de Mazón impulsó un cambio legal que modificaba la ley de mancomunidades que aprobó el Botànic, para que no fuera obligatorio constituir entidades de este tipo del ámbito de las comarcas. Lo consideraban una duplicidad de estructuras ya que preexisten algunas que no son estrictamente comarcales. La izquierda lo vio como un veto a la comarcalización del territorio, lo que evidencia la contraposición de dos visiones sobre la organización territorial y administrativa, en definitiva.

Mientras tanto, la diputación ha ido haciendo camino. El reparto de estas ayudas realizado por la diputación oscila entre los 6.265 euros y los 69.164 euros, distribuyéndose desde los 8.707 euros de la Mancomunitat Intermunicipal Albalat–Polinyà o los 6.600 euros de la d’Alcàntera–Càrcer–Cotes–Sellent, hasta importes medios como los 11.400 euros del Carraixet, 12.479 euros de la Baronia, 13.606 euros de l’Interior Tierra del Vino, 15.153,98 euros de la Serranía o 17.154,30 euros de la Ribera Baixa. Entre los importes más elevados figuran los 34.748,33 euros de la Vall d’Albaida, los 35.494,57 euros de Camp de Túria, los 45.273,46 euros de la Safor y los 46.764,16 euros de la Ribera Alta, junto con la asignación mayoritaria de 69.164,64 euros para l’Horta Sud.