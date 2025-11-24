Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Directo: Camarero y Mompó acuden a declarar a la comisión del Congreso que investiga la dana

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y el presidente de la diputación de València tendrán que responder las preguntas de los representantes de los diferentes grupos políticos

Susana Camarero comparece en la comisión del Congreso que investiga la dana / Redacción Levante-EMV

Mateo L. Belarte

José Luis García Nieves

Nueva jornada de declaraciones en la comisión del Congreso que investiga la gestión del 29-O. Tras la asistencia de Carlos Mazón el pasado lunes, hoy es el turno de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

Ambas están obligados a responder la verdad ante las preguntas de los representantes de los grupos políticos. Cada uno de los integrantes de la comisión dispondrán de 20 minutos para interrogar a cada uno de lso comparecientes.

La primera en declarar será Camarero, a partir de las 10:30 de esta mañana. Por la tarde, a las 15:00 horas, será el turno de Vicente Mompó.

Estas dos declaraciones se producirán unos días antes del pleno de investidura convocado para el jueves en el que Juanfran Pérez Llorca podría convertirse en el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
  2. La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
  3. La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
  4. La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
  5. Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
  6. El propietario del El Ventorro confirma que Mazón y Vilaplana abandonaron en el restaurante entre las 18.30 y las 19 horas
  7. Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
  8. Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana

Camarero y Mompó acuden al Congreso con el foco en la gestión propia y su conexión con Mazón

La vida con DCA: "Una lesión cerebral no afecta a la persona, afecta a la familia"

La vida con DCA: "Una lesión cerebral no afecta a la persona, afecta a la familia"

La diputación cubre el hachazo del Consell a las mancomunidades con un plan de medio millón solo para las de Valencia

La diputación cubre el hachazo del Consell a las mancomunidades con un plan de medio millón solo para las de Valencia

Bashar Fawadleh, el cura que se planta ante los colonos en Cisjordania: “Musulmanes y cristianos somos uno bajo la ocupación israelí”

Bashar Fawadleh, el cura que se planta ante los colonos en Cisjordania: “Musulmanes y cristianos somos uno bajo la ocupación israelí”

La bronca política empaña la agenda feminista a las puertas del 25-N

La bronca política empaña la agenda feminista a las puertas del 25-N

Directo: Camarero y Mompó acuden a declarar a la comisión del Congreso que investiga la dana

Directo: Camarero y Mompó acuden a declarar a la comisión del Congreso que investiga la dana

Sumar apremia en su aterrizaje valenciano a una alianza de la izquierda por si hay elecciones

Sumar apremia en su aterrizaje valenciano a una alianza de la izquierda por si hay elecciones

"Genera frustración saber que hay máquinas paradas que mejorarían nuestro tratamiento"

"Genera frustración saber que hay máquinas paradas que mejorarían nuestro tratamiento"
Tracking Pixel Contents