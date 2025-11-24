Directo: Camarero y Mompó acuden a declarar a la comisión del Congreso que investiga la dana

Nueva jornada de declaraciones en la comisión del Congreso que investiga la gestión del 29-O. Tras la asistencia de Carlos Mazón el pasado lunes, hoy es el turno de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

Ambas están obligados a responder la verdad ante las preguntas de los representantes de los grupos políticos. Cada uno de los integrantes de la comisión dispondrán de 20 minutos para interrogar a cada uno de lso comparecientes.

La primera en declarar será Camarero, a partir de las 10:30 de esta mañana. Por la tarde, a las 15:00 horas, será el turno de Vicente Mompó.

Estas dos declaraciones se producirán unos días antes del pleno de investidura convocado para el jueves en el que Juanfran Pérez Llorca podría convertirse en el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana.