El fuerte viento supera los 120 km/h en alerta amarilla y dispara la sensación de frío

El viento está siendo el protagonista del lunes meteorológicamente hablando. La Comunitat Valenciana está en aviso amarillo por la intensidad de las ráfagas de viento, que podrían alcanzar picos por encima de los 80 kilómetros por hora en algunos puntos de la autonomía, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De hecho, al mediodía, los registros ya se han acercado -e incluso los han superado- a este valor porque las ráfagas de viento han superado los 72 kilómetros por hora en Vilafranca del Cid y los 60 km/h en València ciudad, según los registros de la Aemet. Las previsiones incluyen que las ráfagas intensas se mantendrán hasta las 22 horas con "rachas muy fuertes" en Valencia y Alicante, a excepción de la comarca de la Vega Baja.

Sin embargo, la red de estaciones de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet), con una red de estaciones meteorológicas más extensa que la de la Aemet, ha registrado picos de 129 km/h en Xixona y 115 km/h en Carlet. En la Hoya de Buñol también se han rebasado los 110 km/h con los 11 en Buñol. Una decena de sus estaciones han captado picos de viento por encima de los 100 km/h:

Xixona, castillo: 129 km/h

Carlet: 115 km/h

Las Torre de les Maçanes: 113 km/h

Buñol, alto gordo: 111 km/h

Alcoi: 109 km/h

Xixona, Els Ameradors: 107 km/h

Ayora, peñón Los Machos: 102 km/h

Ayora, San Benito: 101 km/h

Xixona, pou de Neu el Surdo, 100 km/h

Viento, ¿hasta cuándo?

La intensidad del viento se mantendrá también durante la jornada del martes, aunque el foco se trasladará a la provincia de Castellón. Allí se activa un aviso naranja a partir de las seis de la madrugada del 25 de noviembre, que caerá a nivel amarillo a partir de las 17 horas, según los pronósticos actuales de la Aemet.

Sensación frío

La presencia del viento -sopla desde el noroeste- tiene también un efecto sobre la sensación térmica. Aunque las temperaturas de este lunes están siendo más apacibles que las del episodio de frío polar del viernes y el sábado, las fuertes ráfagas de viento provocan que la percepción térmica sea menor a la real, con unas variaciones que pueden superar los siete grados en algunos puntos, según la aplicación de "El tiempo" de iOS. De hecho, València ciudad llegará a los 18 grados a las tres de esta tarde, aunque si se mantiene la intensidad la ciudadanía podría percibir que las temperaturas no superan los 11 o 12 grados.