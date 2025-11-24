Metrovalencia destinará 3,5 millones al mantenimiento de puentes, viaductos y pasos inferiores de la red
La empresa pública ha adjudicado por cuatro años la conservación y vigilancia de 127 estructuras en superficie de las líneas de metro y tranvía
Metrovalencia ha adjudicado el mantenimiento para los próximos cuatro años de las 127 estructuras en superficie con que cuenta la red en sus líneas de metro y tranvía. El importe para la conservación y vigilancia de estas infraestructuras asciende a 3.530.024,71 euros. En concreto, se trata del mantenimiento de puentes sobre ríos o arroyos; viaductos sobre barrancos o carreteras; pasos sobre acequias, caminos o carril bici; pasos subterráneos peatonales y demás estructuras, puntos vitales de la red ferroviaria y tranviaria que cuenta con más de 160 kilómetros de trazado.
El director gerente de FGV, Alfonso Novo, ha explicado que en este nuevo programa de contrato se incluyen las inspecciones técnicas que se realizan de manera periódica, así como, en caso de necesidad, las labores de mantenimiento que procedan, "con la finalidad de evitar riesgos que puedan producir posibles daños o interrupciones del servicio”.
Las 127 estructuras en superficie de Metrovalencia se desglosan en las 80 de la Línea 1 (Bétera-Castelló); las 22 de la Línea 2 (Llíria-Torrent Avinguda); las 9 de la Línea 3 (Rafelbunyol-Aeroport): las 5 de la Línea 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch): las 9 de la Línea 9 (Ribaroja del Túria-Alboraia Peris Aragó); y las 2 de la Línea 10 (Alacant-Natzaret). “Este tipo de intervenciones, junto con los trabajos de mantenimiento programados, permiten mejorar las condiciones de confort de cara a los usuarios y alargan el tiempo de utilización de la infraestructura, así como su fiabilidad, al tiempo que prolongan la vida útil de los trenes y reducen el consumo de energía”, ha destacado Alfonso Novo.
Actuaciones previstas
El mantenimiento de estas estructuras comprende tanto las operaciones corrientes y pautadas de mantenimiento ordinario, de carácter esencialmente preventivo, como las actuaciones especiales. En este sentido, se incluyen el mantenimiento básico y ordinario; el mantenimiento especializado y de alcance pequeño o moderado (su frecuencia no siempre es fija, sino que surge del resultado de las inspecciones básicas y principales); el mantenimiento extraordinario (intervenciones especializadas para el caso en que se den situaciones accidentales de alcance como, por ejemplo, asentamientos, socavaciones, fuertes impactos, etcétera); y los servicios de inspección de puentes y estructuras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- El propietario del El Ventorro confirma que Mazón y Vilaplana abandonaron en el restaurante entre las 18.30 y las 19 horas
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
- Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor