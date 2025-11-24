Metrovalencia destinará 3,5 millones al mantenimiento de puentes, viaductos y pasos inferiores de la red

Metrovalencia ha adjudicado el mantenimiento para los próximos cuatro años de las 127 estructuras en superficie con que cuenta la red en sus líneas de metro y tranvía. El importe para la conservación y vigilancia de estas infraestructuras asciende a 3.530.024,71 euros. En concreto, se trata del mantenimiento de puentes sobre ríos o arroyos; viaductos sobre barrancos o carreteras; pasos sobre acequias, caminos o carril bici; pasos subterráneos peatonales y demás estructuras, puntos vitales de la red ferroviaria y tranviaria que cuenta con más de 160 kilómetros de trazado.

El director gerente de FGV, Alfonso Novo, ha explicado que en este nuevo programa de contrato se incluyen las inspecciones técnicas que se realizan de manera periódica, así como, en caso de necesidad, las labores de mantenimiento que procedan, "con la finalidad de evitar riesgos que puedan producir posibles daños o interrupciones del servicio”.

Las 127 estructuras en superficie de Metrovalencia se desglosan en las 80 de la Línea 1 (Bétera-Castelló); las 22 de la Línea 2 (Llíria-Torrent Avinguda); las 9 de la Línea 3 (Rafelbunyol-Aeroport): las 5 de la Línea 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch): las 9 de la Línea 9 (Ribaroja del Túria-Alboraia Peris Aragó); y las 2 de la Línea 10 (Alacant-Natzaret). “Este tipo de intervenciones, junto con los trabajos de mantenimiento programados, permiten mejorar las condiciones de confort de cara a los usuarios y alargan el tiempo de utilización de la infraestructura, así como su fiabilidad, al tiempo que prolongan la vida útil de los trenes y reducen el consumo de energía”, ha destacado Alfonso Novo.

Actuaciones previstas

El mantenimiento de estas estructuras comprende tanto las operaciones corrientes y pautadas de mantenimiento ordinario, de carácter esencialmente preventivo, como las actuaciones especiales. En este sentido, se incluyen el mantenimiento básico y ordinario; el mantenimiento especializado y de alcance pequeño o moderado (su frecuencia no siempre es fija, sino que surge del resultado de las inspecciones básicas y principales); el mantenimiento extraordinario (intervenciones especializadas para el caso en que se den situaciones accidentales de alcance como, por ejemplo, asentamientos, socavaciones, fuertes impactos, etcétera); y los servicios de inspección de puentes y estructuras.