Mompó acaba entre lágrimas su comparecencia en el Congreso

Tan cómodo se ha sentido Vicent Mompó en el Congreso de los Diputados, donde esta tarde ha comparecido en la comisión de investigación de la dana, que ha terminado con una alegato por la buena política... y entre lágrimas. El popular se ha emocionado en su última intervención al recordar a su padre: "Todos los valencianos estamos hartos de la puesta en escena. Los ciudadanos están cansados de que la política sea una puesta en escena. Ese día os puedo asegurar que actué por puro instinto. No se si está bien o mal. No me leí el protocolo antes de salir de casa. Soy alcalde de Gavarda, nací en el 82, vi como todo el pueblo ayudaba a mi padre a sacar las vacas para que no se ahogasen. Soy tambien hijo de Beneixida (el pueblo de su madre) y sigo creyendo que podemos cambiar esto", ha reflexionado, recordando la pantanada de Tous que arrasó su municipio y obligó a trasladarlo.

El presidente de la Diputación de Valencia ha tenido una comparecencia tranquila, de casi tres horas. Mucho más que la de la vicepresidenta Camarero, que pasó por el Congreso por la mañana, y a años luz de la de Carlos Mazón la semana, marcada por la tensión y los reproches. Mompó, de hecho, ha recibido halagos de varios grupos, especialmente los nacionalistas Bildu y Junts. También ERC, además de PP y Vox. Se le ha felicitado por haber estado en el Cecopi ese día, pese a no tener competencias.

"Llevo cuatro legislaturas de alcalde. Está en manos de todos los que estamos aquí, podemos recuperar las instituciones, hacer mucho más de lo que estamos haciendo y beneficiará al que lo esté haciendo. No solo es romántico sino que da resultado. Esto no se va a olvidar nunca. Mi madre me llama y me pregunta cada vez que llueve. Y me llama mi hermana, y le cojo el teléfono. Y ojalá tuviera un botón para alertar a la Comunitat Valenciana. Esta es mi historia y ojalá sirva para esclarecer", ha zanjado Mompó.