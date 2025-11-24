Sumar apremia en su aterrizaje valenciano a una alianza de la izquierda por si hay elecciones

Moviment Sumar País Valencià, nombre de la federación valenciana del partido fundado por Yolanda Díaz (y del que renunció a llevar las riendas orgánicas), ha comenzado su implantación en la Comunitat Valenciana llamando a la puerta del resto de partidos de la izquierda autonómica para establecer una alianza «estable». Y nada de procrastinar en exceso, que por mucho que las elecciones estén previstas para 2027, la crisis sobre Carlos Mazón podría acabar en una cita con las urnas en cualquier momento. Además, añaden, se deberían hacer primarias.

Es la hoja de ruta que se ha fijado la formación magenta ante la oficialización de su aterrizaje en tierras valencianas bajo la batuta de sus co-coordinadores Carmen Padilla y Xavier López, elegidos hace meses en primarias. Tras la asamblea estatal celebrada este fin de semana en Madrid, el próximo sábado será el encuentro constituyente autonómico y en él se partirá ya con los ojos puestos en confluir con el resto de partidos del «Espai Valencià de Progrés» que, destacan, el partido de Díaz «ha renovado y actualizado».

Así consta en el Documento Político que se prevé aprobar en dicha cita y al que ha tenido acceso este periódico. En él se dará una especificidad valenciana a la idea que marca el devenir a nivel estatal:la necesidad de buscar acuerdos de manera «estable» y con «vocación de permanencia» con otros proyectos progresistas para consolidar «un sujero común de la izquierda alternativa».

Así, si en el documento estatal apuesta por cooperar desde los «procesos territoriales más asentados y con más hegemonía en el territorio», en un claro guiño hacia Compromís en el caso valenciano al que sitúa siempre de referencia pese a la división en el Congreso, el texto autonómico la propuesta se concreta a una «Mesa de Partidos integrada por las fuerzas políticas presentes en la coalición Compromís - Sumar del 23J y aquellas otras organizaciones municipalistas y de nuestro ámbito territorial que, sin exclusiones, compartan la idea de unidad».

Los líderes de Sumar en la Comunitat Valenciana, en una imagen de archivo / Levante-EMV

Esta «Mesa de Partidos» sería una entidad donde estuvieran las distintas formaciones cada una con carácter independiente y autónomo y desde la que se intentaría poner en marcha una estrategia común. De ella consideran que es «el primer paso hacia una alianza mayor y más sólida de sus partes que, de manera estable, permanente y coordinada despliegue una agenda valenciana compartida que tome de punto de partida la tarea institucional que ya realizan los diputados que concurrieron bajo las siglas Sumar-Compromís».

De este forma parte también EU, pero desde verano ya no está Àgueda Micó, cabeza de lista por Valencia y dirigente de Més (la rama más nacionalista dentro de Compromís), quien se marchó al Grupo Mixto. Tampoco hay representantes de Podem, que se distanciaron del acuerdo en las circunscripciones valencianas, también por el choque que existía en ese momento con Compromís, algo que ha menguado considerablemente en los últimos meses.

Evitar el "fracaso" de 2023

Con todo ello, Moviment Sumar País Valencià afronta su asamblea «consciente de la urgencia que supone la posibilidad real de un adelanto electoral autonómico» ante los que busca participar con «la voluntad de contribuir a aglutinar a todas las fuerzas políticas de la izquierda valencianas» frente al «fracaso en las negociaciones para concretar una candidatura unitaria» que dejó fuera a Unides Podem de las Corts.

Para impulsar esta hipotética candidatura, el partido reclama «acuerdos amplios, que promoviendo y garantizando la pluralidad, den voz a la gente en la elaboración y concreción de las candidaturas». Esa última referencia puede interpretarse como un llamamiento a unas primarias para elegir a las listas. Fuentes de la dirección de Sumar en la Comunitat Valenciana matizan que hablan de "dar voz a la militancia" pero sin "concretar la fórmula". No obstante, no descartan ninguna "siempre que hayan mecanismos que garanticen la pluralidad".

El documento deja además guiños hacia Mónica Oltra, único nombre propio mencionado en el texto además del de Yolanda Díaz, en un momento en el que se multiplican las quinielas sobre su regreso. Lo hace recordando el «golpe» que supuso el «lawfare» sufrido por ella de quien dicen «representa hasta nuestros días buena parte del capital político impulsado tras los movimientos del 15M, la lucha contra la corrupción del PP y la renovación histórica de las instituciones valencianas».

Por último, el aterrizaje de Sumar a nivel valenciano también conllevará el próximo sábado la elección de su primera ejecutiva e iniciará el proceso para establecer su estructura a nivel municipal y comarcal. Para la primera, los documentos organizativos prevén un mínimo de 5 miembros y la segunda requerirá tres grupos locales de la misma comarca para poder establecerse. No habla, por su parte, de nada a nivel provincial.