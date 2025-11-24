Un supervisor del 112 confirma que a las 13.30 horas del 29-O ya se realizaban rescates "donde no llovía"

Un supervisor del teléfono de Emergencias 112, Néstor García, ha confirmado hoy ante la jueza y el fiscal de la dana que a las 13.30 horas del 29-O ya se realizaban rescates "donde no llovía". Un hecho que les extrañó y que llegaron a comentar con la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, su número dos, Emilio Argüeso, y el resto de responsables de Emergencias que visitaron el 112 durante la mañana del 29 de octubre, a partir de las 12.30 horas, cuando ya se había decreta la alerta hidrológica en el río Magro (11.45 horas) y el barranco del Poyo (12.20 horas).

El supervisor del 112 es uno de los trabajadores de la empresa Ilunion, empresa adjudicataria del servicio del teléfono de Emergencias, a quien se ve hablar en un vídeo con Salomé Pradas, Argüeso y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, alrededor de las 13.30 horas. Un encuentro en el que el trabajador ha confirmado que hablaron de que las lluvias en Buñol, Cheste y Chiva estaba llegando por barrancos y ramblas a pueblos de l’Horta Sud dónde no llovía (como Aldaia o Quart de Poblet…), según fuentes conocedoras de su declaración. Un seguimiento de la emergencia que los responsables del 112 veían a través de la procedencia de las llamadas al 112 y su seguimiento en el CoordCom, la caja negra de la emergencia que graba todas las llamadas entrantes o salientes al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

Advertencia del caudal del Poyo

Unas afirmaciones que se pueden escuchar en los vídeos entregados al juzgado de la dana y que certificaban que Salomé Pradas y Emilio Argüeso (ambos mandos únicos de la emergencia durante el 29-O) fueron advertidos del caudal que llevaba el Poyo a las 13:56 horas. El material audiovisual grabado por Emergencias a las 13.56 horas del 29-O muestra a dos trabajadores de Ilunion,uno de ellos el que declarado hoy, explicando detalles sobre los problemas que había causado la lluvia durante la mañana. Y en el mismo también se escucha a la consellera Salomé Pradas mencionar el "barranco del Poyo", detalle que había sido omitido en un primer envío de los vídeos grabados por Emergencias, que permanecieron ocultos durante once meses.

"No es la lluvia en sí sino lo que lleva el barranco, es lo que nos está preocupando… Más, por ejemplo, Quart de Poblet o Aldaia. Todo lo que viene de Buñol… Mire, por ejemplo, se está viendo aquí el barranco, es una zona de polígono o algo, es lo que nos extrañaba… Porque Quart de Poblet o Manises…” A lo que Pradas responde, asintiendo, "es lo que nos está preocupando, el barranco del Poyo".

Nuevos vídeos muestran como Pradas fue advertida del caudal que llevaba el Poyo a las 13:56 horas

Una conversación de la que se deducía que "los técnicos del 112 estaban alarmados, no por la intensidad de las lluvias sino por lo que venía de Buñol por el barranco [del Poyo], que desembocaba en municipios de l´Horta Sud; que a través del ordenador accedían a datos clave para entender la situación; que todo ello lo trasladaron a los investigados y que todo ocurrió con anterioridad a las 14 horas".