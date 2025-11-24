El videoanálisis de Alfons García: "El gran desafío de Pérez Llorca es la reconciliación con la verdad"

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia apunta a la importancia de la verdad y la ciencia en la nueva etapa en la Generalitat que parece que va a abrirse el próximo jueves, fecha del debate de investidura de Juan Francisco Pérez Llorca como nuevo president. “Tal como anda el patio en la Comunitat Valenciana y en España, creo que el gran desafío de Pérez Llorca es la reconciliación con la verdad. Me parece condición indispensable para serenar el ambiente y bajar la calentura social”, afirma. Y añade: “Después de las comparecencias en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, me lo parece aún más, porque demuestran que algunos se han quedado anclados en la batalla de relatos con la que se protegió Carlos Mazón de su ausencia el día peor para los valencianos. Toca dejar de cuestionar a la ciencia”.

Alfons Garcia comenta en su videoanálisis de esta semana la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la relaciona con el citado cuestionamiento de la verdad. “La verdad, la ciencia, la justicia zozobrando… Y si esos anclajes con el núcleo fuerte del sistema se van rompiendo, ganan el miedo y la desconfianza”, subraya. Y si eso pasa, “si vencen el miedo y las suspicacias, ya saben políticamente lo que supone: el triunfo de los antisistema que proclaman modelos autoritarios de convivencia”.