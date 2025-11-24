El videoanálisis de Alfons García
El videoanálisis de Alfons García: "El gran desafío de Pérez Llorca es la reconciliación con la verdad"
El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia apunta a la importancia de la verdad y la ciencia en la nueva etapa en la Generalitat que parece que va a abrirse el próximo jueves, fecha del debate de investidura de Juan Francisco Pérez Llorca como nuevo president. “Tal como anda el patio en la Comunitat Valenciana y en España, creo que el gran desafío de Pérez Llorca es la reconciliación con la verdad. Me parece condición indispensable para serenar el ambiente y bajar la calentura social”, afirma. Y añade: “Después de las comparecencias en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, me lo parece aún más, porque demuestran que algunos se han quedado anclados en la batalla de relatos con la que se protegió Carlos Mazón de su ausencia el día peor para los valencianos. Toca dejar de cuestionar a la ciencia”.
Alfons Garcia comenta en su videoanálisis de esta semana la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la relaciona con el citado cuestionamiento de la verdad. “La verdad, la ciencia, la justicia zozobrando… Y si esos anclajes con el núcleo fuerte del sistema se van rompiendo, ganan el miedo y la desconfianza”, subraya. Y si eso pasa, “si vencen el miedo y las suspicacias, ya saben políticamente lo que supone: el triunfo de los antisistema que proclaman modelos autoritarios de convivencia”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- El propietario del El Ventorro confirma que Mazón y Vilaplana abandonaron en el restaurante entre las 18.30 y las 19 horas
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
- Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor