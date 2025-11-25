75 años a la caza de partículas elementales en la UV

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC) se dedica a explorar desde lo más increíblemente diminuto -las partículas elementales y sus interacciones- hasta lo más vasto y desconocido: el origen y la evolución de nuestro universo. Nació en los años 50, con un pequeño grupo de científicos en un laboratorio precario y sin calefacción, y 75 años después se sitúa a la vanguardia de la investigación en todo el mundo. Hoy indagan (entre otras cosas) sobre los neutrinos, las partículas más esquivas conocidas. Sus pesquisas en este y otros campos lo han establecido como punto de referencia nacional e internacional.

El IFIC observa las partículas más diminutas y su funcionamiento para desvelar los secretos más grandes sobre el universo. El departamento teórico del centro trabaja en la construcción de modelos matemáticos para explicar estas partículas y sus interacciones, colaborando estrechamente con los grupos experimentales que llevan a cabo las pruebas.

El centro está, actualmente, gestionado conjuntamente por la Universitat de València (UV) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este lunes celebró su 75 aniversario con un acto en el que intervinieron la ministra de Ciencia y Universidades Diana Morant, la presidenta del CSIC Eloísa del Pino, la rectora de la UV Mavi Mestre, la secretaria autonómica de Universidades Esther Gómez, la directora del IFIC Nuria Rius, el nuevo director Sergio Pastor y el alcalde de Paterna Juan Antonio Sagredo.

Eloísa del Pino, presidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). / M.A.Montesinos

Del Bosón de Higgs a la lucha contra el cáncer

El impacto del IFIC se extiende mucho más allá de la ciencia básica. El instituto ha logrado una gran transferencia de conocimiento a la sociedad. Empezando por la lucha contra el cáncer.

Una de las líneas de investigación más consolidadas es la física médica, la cual se suma a iniciativas de física nuclear y de partículas. Dentro de la línea de computación avanzada, el IFIC desarrolla tecnologías de última generación para desarrollar de nuevas técnicas para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, como la hadronterapia.

Por otro lado, el IFIC desmpeñó un papel crucial en el descubrimiento del bosón de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, en Suiza. En esta línea, el IFIC ha sido reconocido como un Centro de Excelencia Severo Ochoa, revalidando recientemente su acreditación.

Eloísa del Pino (CSIC) junto a la ministra de Ciencia Diana Morant y la rectora de la UV Mavi Mestre. / M.A.Montesinos

En el Big Bang de la física española

La fundación del instituto en 1950, por el físico Joaquín Catalá, marcó el inicio del primer grupo español de investigación en física experimental nuclear y de partículas. Catalá se familiarizó con la técnica de la “emulsión fotográfica” en Bristol, un método que consideró factible de desarrollar en Valencia con los recursos disponibles en los años 50 para estudiar la radiación cósmica, el eco del universo.

Aquel equipo trabajaba en el “Laboratorio de hielo”, llamado así por que ni siquiera tenía calefacción y en el participaron químicos, ya que se carecía de físicos en aquella época. Una pieza fundamental en aquel grupo fue Aurelia Bonet, que a sus 98 años intervino en el 75 aniversario del centro, que ha pasado de ser un laboratorio precario a un edificio referencia a nivel internacional. Bonet fue la única mujer del grupo inicial de Catalá y se convirtió después en la primera mujer en obtener el doctorado en Física por la Universitat de València y posteriormente en impartir clases.

75 aniversario del Instituto de Física Corpuscular de la UV. / M.A.Montesinos

La precariedad de la ciencia

Hoy el IFIC es una institución con 400 profesionales en un centro global que alberga personal más de 40 nacionalidades. El CSIC invierte 87 millones de euros anualmente en la C.Valenciana, y solo en el IFIC se gestionan 80 proyectos europeos vigentes por valor de 56 millones de euros.

Sin embargo el centro no es ajeno a los grandes problemas que enfrenta la investigación científica en España, resumidos por la secretaria autonómica de Universidades Esther Gómez y por la ministra Diana Morant. Gómez reivindicó que es necesario un "pacto de estado para la estabilización" de las carreras científicas de muchos investigadores. "No puede ser que muchos investigadores e investigadoras no tengan su primer contrato etable hasta los 40 o 50 años. Es fundamental hacerlo antes para dar al talento las oportunidades que se merecen y no perderlo".

Tanto Morant como Sergio Pastor destacaron los pasos que aún quedan por dar hacia la igualdad y la incorporación de las mujeres a la física para conseguir atajar esa desproporción de hombres que hay en la carrera investigadora, y para ello se están destinando tiempo y recursos para la divulgación. "No hay excelencia científica si no hay igualdad", destacó Morant.

Los contratos y los proyectos

La ministra Morant también destacó que actualmente se está realizando "la mayor inversión en ciencia en la historia de nuestro país y que el ministerio sigue creciendo un 20 % cada año en cuanto a financiación" y sobre todo para atajar otro gran problema del ramo: la temporalidad en las universidades y centros de excelencia, que llegó a ser hace pocos años del 50 % y que por ley se debe reducir al 20%. Esa es la senda que sigue el Gobierno.

Otro de los problemas que criticaron después los investigadores en una mesa redonda era la financiación de los proyectos científicos en España que es, como mucho, de 3 años, dificultando grandes investigaciones a largo plazo. Lo denunció Carmen García, Premio Nacional de Investigación en 2024. "Dicen que quieren que los científicos estemos motivados, y la mejor forma es con unas condiciones y una carrera que se pueda mantener en el tiempo. No podemos seguir trabajando como lo hacemos hasta ahora, con contratos de periodos de 3 años que te pueden quitar y sin una financiación a largo plazo para proyectos importantes", destaca.