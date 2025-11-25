Bernabé (PSPV) pide elecciones: “Llorca ha sostenido la gran mentira de Mazón”

Las novedades judiciales y periodísticas sobre la larga sobremesa de Mazón en El Ventorro el día de la dana ha provocado reacciones esta tarde. “Lo acabamos de leer y estoy sorprendida. Lo que sabemos de esa tarde por parte de Mazón es que nos contó su recorrido a pie, ‘por esta calle, por esta calle, luego por esta’. Siento una gran preocupación porque pasado mañana se va a celebrar el debate de investidura del candidato que ha sostenido reiteradamente la gran mentira de Mazón este año”, ha dicho la líder del PSPV en València y delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, antes de la manifestación del 25N. La socialista desplaza a Pérez Llorca las responsabilidades, tras la dimisión de Mazón, en vísperas de su posible investidura.

Bernabé se refería así a la noticia de que Maribel Vilaplana, la comunicadora que estuvo con Mazón aquella jornada, salió del aparcamiento a partir de las 19.47 horas. Además, este diario ha revelado que la propia Vilaplana acercó al president al Palau en su coche hasta las proximidades del Palau.

“Creo que después de todas las informaciones a cuentagotas, que no dejan de sorprendernos, porque me cuesta transmitir una declaración por la complejidad de tanta mentira junta, lo único que puedo decir es que va a haber un debate de investidura de un señor que se ha pasado todo el año sosteniendo la gran mentira de Mazón, de todo el PP que ha aplaudido al gran mentiroso. Lo único que podemos exigir es que convoquen elecciones. Tenemos que decidir qué gobernantes queremos y merece la C. Valenciana. No es de recibo que el PP convoque elecciones en las comunidades según interesa y no en la C. Valenciana”, ha añadido.

Compromís

Por su parte, la diputada de Compromís Àgueda Micó ha exigido este martes al presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, que deje su acta de diputado autonómico y que vaya al juzgado y diga "de una vez" la verdad de lo que pasó el día de la dana porque ya "no se puede esconder más".

Micó ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso después de conocerse que la periodista Maribel Vilaplana pagó el día de la dana a las 19:47 horas, tras comer con Carlos Mazón, un tique de 15,10 euros en un aparcamiento cercano al restaurante El Ventorro de València.

Ha añadido que la providencia de la jueza, en la que se requería la hora de entrada y salida del vehículo de Vilaplana del aparcamiento, ha "clarificado" lo que ocurrió en la tarde de la dana, a lo que se une lo que dijo Mazón en su comparecencia en el Congreso, cuando afirmó que salió del restaurante sin escoltas.

La desconexión de la dana

"Después a mí me dijo que tenía el móvil en la mochila a las siete o siete y diez, posiblemente que no estaba conectado, y ahora hemos visto que también dijo que él acompañó a la periodista al coche, por tanto, cuadra todo muy bien", ha agregado.

Micó ha destacado la hora en que se paga el aparcamiento, a las 19:45, momento en que Mazón "coge el móvil por primera vez a (Salomé) Pradas después de estar intentando hablar con él a esa misma hora, cuando Vilaplana se va".

Ha agregado que la información conocida demuestra que Mazón no estaba de camino al Palau de la Generalitat sino acompañando a Vilaplana al aparcamiento y "pasando de todo mientras que la consejera Pradas le buscaba y no se enviaba la alerta", lanzada a las 20.11 horas.

Para Micó, la consejera no mandó la alerta antes y el Cecopi estuvo "paralizado" porque no estaba Mazón, que se encontraba en ese momento "caminando tranquilamente, paseando, lo que sea, con Maribel Vilaplana" hasta el parking. "Ya no se puede esconder más, él es el responsable de que la alerta no se enviara a tiempo", ha concluido.