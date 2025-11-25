Boluda reclama un pacto por la ciencia que eleve la inversión en I+D+i hasta el 3% para 2030

“No es la primera vez que nos oyen desde la Fundación Valenciana Premios Rey Jaime I solicitar la rebaja del nivel de crispación y polarización política existente”. Así ha comenzado el presidente de la Fundación Valenciana Premis Rei Jaume I, Vicente Boluda su demanda a los poderes públicos. Menor crispación, ha dicho durante su discurso en el acto de entrega de galardones, “porque el ruido, en la gran mayoría de ocasiones, evita que tengamos el foco puesto en lo importante y, además, es contraproducente para nuestro desarrollo como país”.

Y para ese desarrollo como país ha reclamado “el tan ansiado Pacto por la Ciencia”. Ya lo pedía el fundador de los premios, el profesor Santiago Grisolía, y para Boluda sigue siendo”una magnífica oportunidad de avanzar y de demostrar que tanto responsables públicos como sociedad civil estamos en lo que es estratégico y fundamental para el progreso de nuestro país”. Ese pacto, ha subrayado, debe contener medidas decididas, también en el ámbito presupuestario. “El primero de los elementos sería ponernos un objetivo de aumentar nuestra actual cifra de inversión en I+D+i hasta el 3% para 2030”, ha destacado.

Para el empresario, parece difícil pero “no es una utopía, porque otros países lo han conseguido”. “Pero solo será posible si hay compromiso privado y desde la sociedad civil somos exigentes con nuestros responsables públicos, para que actúen y alineen las políticas públicas a la realidad empresarial de nuestro país”, ha añadido.

Pero, además, dicho pacto debería “reforzar los medios para nuestros investigadores y científicos y aumentar su nivel de conexión con las empresas, para asegurar la transferencia”. “ Y el tercer elemento que debería contener el ansiado pacto por la ciencia es creer más en los empresarios, facilitar la creación de empresas y asegurar que se generan vocaciones empresariales”, ha indicado Boluda. En este sentido, ha apostado por converger con “los países más avanzados del mundo, que son aquellos en que el sector privado está más comprometido con la ciencia y la investigación”. Para ello, ha reclamado un marco “razonable” que permita mantener e incrementar la actividad a los empresarios en la línea de las demandas que hicieron los premiados en la rueda de prensa celebradsa este lunes. “Somos los que generamos el 85% del empleo, el 87% del PIB y el 89% de la inversión en España”, ha dicho Boluda.

Críticas por la dana y reivindicación de infraestructuras

“Señor, quiero aprovechar este solemne acto de entrega, para reiterarle, como ya hiciéramos en febrero de este año, nuestro agradecimiento desde la Fundación, por su apoyo, cariño y presencia constante durante todos los meses posteriores a la dana”. Con estas palabras, ha comenzado Boluda su alocución dirigiéndose al rey, a quien ha asegurado que “el pueblo valenciano se ha sentido muy acompañado por usted, por la Reina y por las Infantas”.

“Han sido meses muy duros en los que los ciudadanos de la provincia de Valencia nos hemos reinventado y nos hemos levantado”, ha insistido. Pero, sobre todo, ha reprochado, “unos meses muy duros en los que seguimos asistiendo a una intolerable descoordinación entre las distintas administraciones, que no hace más que ahondar en la ya de por sí profunda desafección de la política, por parte de los ciudadanos”.

Para Boluda, ejemplo de ello “es que, a fecha de hoy, todavía no se ha iniciado ni una sola obra para evitar que una tragedia como la que ocurrió el 29 de octubre de 2024 vuelva a producirse”. “Y a la hora de actuar en la realización de las obras que sean necesarias, debe atenderse a criterios científicos y técnicos, y desde la Fundación nos ponemos a disposición de las distintas administraciones a través del Alto Consejo Consultivo en I+D+i”, ha añadido.

Más inversión en investigación

Boluda también ha repetido la reivindicación ya clásica de estos premios. “El primer aprendizaje del profesor Grisolía, fue que no hay avance sin inversión en ciencia, investigación y tecnología. Los grandes progresos de la vida se han producido gracias a la conexión entre estas áreas y el mundo de la empresa”, ha destacado el presidente de la Fundación Valenciana Premis Rei Jaume I.

“El segundo aprendizaje es que los países más avanzados del mundo son aquellos en los que el sector privado y, en concreto, sus empresarios, se vuelcan con su entorno. Y en nuestro país, los empresarios tenemos que comprometernos más y participar más de la construcción de nuestra sociedad”, ha subrayado. Y ha reconocido que “en España en general, y en la Comunitat Valenciana en particular, se ha avanzado mucho en lo que a niveles de inversión en I+D+i se refiere”. Pero aun así, ha dicho, hoy, a finales de 2025, estamos en los niveles de la media de la Unión Europea correspondientes al año 1985.

“Es de justicia reconocer que estamos realizando enormes esfuerzos y que se está avanzando”, ha defendido Boluda. Fruto de este esfuerzo, ha añadido, el número de investigadores se ha multiplicado por ocho en cuatro décadas. “Hace 40 años, en el territorio español había 21.400 profesionales de la investigación trabajando, mientras que en 2025 contamos con 175.000. Y, en la Comunitat Valenciana, hoy hay 15.500 investigadores, 5 veces más que los había hace cuatro décadas”, ha afirmado.

Pero, aunque en España y en la Comunitat Valenciana hayamos avanzado, “el resto de los territorios y países también corren”. “Solo hay que ver cómo los líderes mundiales invierten cifras muchísimo más importantes en I+D+i, superando el 4% del PIB, como los casos de Corea del Sur o de Israel, cuando en España nos mantenemos en el 1,3%, aún alejados de la media europea que está en el 2%”, ha concluido. Queda, ha indicado, mucho por hacer.