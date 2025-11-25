La Comunitat Valenciana registra 75 denuncias cada día por violencia machista

Silvia es víctima de violencia machista. Cuenta con una sentencia firme que así lo asegura y, sin embargo, su exmarido encontró la manera de seguir dañándola tiempo después: dejó de pagar su parte de la hipoteca y el banco inició un procedimiento de desahucio que acabó con esta mujer en la calle junto a su hijo de 4 años. Su caso no es único. Diversas entidades feministas explican cómo el maltratador incumple el acuerdo de divorcio y elude el pago de la manutención de los hijos o el pago de la hipoteca para perjudicar (más) a la víctima. Se llama violencia económica y es una de las violencias "más invisibilizadas" que se puede ejercer dentro del matrimonio (control de los gastos, impedir una entrevista de trabajo, cuantías limitadas cuando no se generan ingresos...) o una vez concluida la convivencia, con el impago de pensiones o de otros acuerdos económicos. Se trata, en definitiva, de impedir la autonomía económica de la mujer en un sistema donde tanto tienes, tanto vales.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es el 25 de noviembre y las cifras se ponen de relieve para hacer balance de la situación. Y, lejos de ir a menos, van a más. Así, según los informes periódicos que hacen desde el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cada día se interponen 75 denuncias por violencia machista en la Comunitat Valenciana (un total de 13.677 denuncias durante el primer semestre del año, frente a las 13.532 del mismo periodo del año anterior). Y todo ello, con la violencia económica fuera de la ecuación, aunque es cierto que el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género sí prevé incluir esta modalidad de violencia en su texto.

Sin embargo, los datos sobre la violencia económica escasean. Así, uno de los pocos estudios realizados data de 2023, del Ministerio de Igualdad y con datos de 2019, aseguraba que la violencia económica es "la tercera manifestación más frecuente de violencia de género", ya que el 11,5 % de las mujeres la ha sufrido alguna vez. Sin embargo, sigue siendo la menos reconocida socialmente. El objetivo de la violencia económica es "que dependan del agresor" para que tengan una mayor dificultad en romper con el ciclo de violencia.

El abanico de la violencia económica es amplio, ya que implica desde "que la pareja controle los gastos, hasta que se tomen decisiones económicas importantes sin consultar a la otra parte u obligar a la mujer a que deje su trabajo o se vea obligada a pedir dinero". Sin embargo, la forma más común de ejercer violencia económica de género es el impago de pensiones (con menores a cargo, ya que multiplica las dificultades de la mujer víctima de violencia machista para rehacer su vida. Eso fue lo que le ocurrió a Silvia que vio cómo se quedaba en la calle porque su exmarido había dejado de pagar la manutención que le corresponde y la hipoteca, en aras de "dejarme en la calle, sin nada". Y es que hay entidades bancarias que tiene en cuenta las circunstancias personales pero otras, no.

Manifestación, a las 19 horas

La violencia económica ya está recogida en el Convenio de Estambul, pero aún no aparece como tal en la ley contra la violencia de género estatal, aunque el objetivo es que el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género sí la incluya. Con esta y otras reivindicaciones, las feministas saldrán hoy a la calle. La Coordinadora Feminista de València convoca para esta tarde una manifestación bajo el lema "Prou de violència contra les dones. Fartes de Inpunitat amb els agressors". La marcha de València comenzará a las 19 horas en la calle Navarro Reverter y discurrirá por las calles Colón, Xàtiva y Marqués de Sotelo para finalizar en la plaza del Ayuntamiento, donde mujeres supervivientes de la violencia machista leerán un manifiesto.

La organización convocante llama a participar en la manifestación, "ante la situación social y política en la que los recortes en políticas públicas de igualdad suponen un peligro para la vida y seguridad de las mujeres". "Saldremos a la calle vestidas de negro y lila, colores que representan el dolor y la lucha feminista desde siglos. La violencia machista es la violación de Derechos Humanos más generalizada del planeta", sostienen, tras afirmar que "71 mujeres asesinadas y 5 criaturas durante estos 12 meses supone un terrible fallo del sistema y una sociedad que no garantiza la seguridad de las mujeres y sus hijos". Además, esta mañana, a las 11.30 horas, hay un acto en el monolito instalado en el cementerio general de València, "en memoria de todas las mujeres y criaturas asesinadas por el terrorismo machista".