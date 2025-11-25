El Consell luce tonos violeta el 25N

En política la vestimenta sirve también para comunicar, y varios miembros del Consell han querido transmitir a través de su ropa cercanía con el movimiento feminista con motivo del 25N, día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Es el caso de, al menos, tres dirigentes del gobierno valenciano en funciones, que este martes han portado prendas en tonos violeta en los actos que han protagonizado los reyes en València.

El ejemplo más evidente ha sido Ruth Merino, titular de Hacienda, quien ha lucido un vestido en la gama de colores violeta. Más discretas, pero también con guiños a esa paleta cromática, han sido las elecciones de Marciano Gómez (Sanidad) y José Antonio Rovira (Educación), que han optado por sendas corbatas también en tonos violeta.

El uso del morado este 25N no ha acabado en la Generalitat. También ha escogido ese color la delegada del Gobierno y responsable de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, una habitual de esta tonalidad y que no ha dejado pasar la oportunidad de lucirlo en un día tan señalado. Ha sido además la que ha escogido un tono más intenso.