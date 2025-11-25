Directo: El rey inaugura el curso universitario en València

El rey Felipe VI asiste esta mañana al acto de apertura de curso 2025-26 de las universidades españolas, celebrado en la Universitat de València. También están presentes en el evento la rectora de la UV Mavi Mestre, la ministra de Ciencia y Universidades Diana Morant, y el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, tal como indica la agenda oficial. El evento, que iba a celebrarse el pasado 30 de septiembre, tuvo que ser cancelado por una alerta roja por lluvias.

Por otra parte, el rey Felipe VI estará a mediodía en la Lonja de Mercaderes de València para el acto de entrega de galardones de los Premios Rei Jaume I en su edición de 2025. El rey es el presidente de honor de la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I, que cada año distingue a los mejores investigadores o perfiles especializados en I+D+i en diferentes campos. Este año, el rey presidirá un acto en el que, a diferencia del año pasado, se hará entrega de los premios a cuatro mujeres y tres hombres, después de las críticas de la pasada edición por la ausencia total de mujeres.

Este año, el Premio Rei Jaume I en Investigación Básica 2025 ha recaído en José Luis Mascareñas, el de Economía en Jan Eeckhout, el de Investigación Biomédica en Nuria López-Bigas y el de Protección del Medio Ambiente en Victoria Reyes. Además, el premio Rei Jaume I de Nuevas Tecnologías 2025 ha sido para María Jesús Vicent, mientras que la distinción a la Revelación Empresarial ha sido para Damià Tormo y el Premio Rei Jaume I en Investigación Clínica y Salud Pública es para Silvia de Sanjosé.