Fedea desconfía de la reforma de la financiación que prepara el Gobierno porque "no atiende al interés general del país"

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y su director, Ángel de la Fuente, no albergan demasiadas esperanzas de que el modelo de reforma del sistema de financiación autonómica que ha sido esbozado por el Gobierno responda a las necesidades de las comunidades autónomas. Al menos, matizan, si se atiende a los parámetros que hasta ahora han trascendido del mismo y en el marco de la lllamada 'financiación singular' negociada con ERC para Cataluña, que condiciona la propuesta general. En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada la semana pasada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno presentará próximamente una propuesta “completa” de reforma del sistema de financiación y avanzó algunas de sus características.

"Por lo visto hasta el momento, no está claro que lo que el Gobierno está cocinando pueda ser un punto de partida válido para una reforma del sistema consistente que atienda el interés general del conjunto del país", apuntan desde la fundación económica. Y advierten: "Habrá que esperar algunas semanas para comprobarlo, pero, en cualquier caso, convendría ir pensando en buscar una vía alternativa a la que proponen ERC y el PSC, que tenga en cuenta la parte razonable de sus reivindicaciones sin comprometer el principio de solidaridad o la autonomía de la Administración Central". El director de Fedea emplaza a PSOE y PP a aparcar sus diferencias y negociar un acuerdo que pueda servir como base para la reforma: "Para avanzar en esta vía, sería muy buena cosa que los dos grandes partidos aparcasen un ratito su incesante trifulca y se pusieran a negociar seriamente pensando en el bien común".

"No respeta la autonomía de ingresos"

Desde Fedea entienden que el anuncio de la ministra revela "su escaso respeto por la autonomía de ingreso de las comunidades autónomas, al menos si se orienta a la baja, y apunta a una elevada inyección al sistema de financiación de recursos adicionales que habrá que ver cómo se financia". Bajo el título "¿Dónde estamos en la reforma de la financiación autonómica?", Ángel de la Fuente, realiza un análisis pormenorizado sobre el alcance del acuerdo sobre la financiación catalana y los extremos que han trascendido del borrador general. Y saca sus conclusiones. Asegura, por ejemplo, que a la vista de "la negativa reacción a la propuesta de financiación singular y temiendo su posible coste electoral, el Gobierno ha optado por ralentizar el proceso y parece dispuesto a diluir el acuerdo original, aunque sin renunciar a introducir elementos de singularidad por concretar o a la cesión de competencias sustanciales de gestión tributaria".

Sobre el "primer acuerdo" alcanzado para la financiación catalana, considera que parte de "la enorme insatisfacción de ERC con la financiación actual de Cataluña, aparentemente compartida sin reservas por el PSC, y propone como solución una reforma radical de la financiación de la Generalitat que comportaría el reconocimiento de su soberanía fiscal y un aumento sustancial de sus recursos. Esto se conseguiría mediante una cesión gradual de todos los tributos estatales, que pasarían a ser gestionados por una Agencia Tributaria Catalana independiente que iría asumiendo las competencias y los medios personales y materiales de la AEAT en la comunidad, y mediante una reducción de la aportación de Cataluña a la caja común".

Más recursos para todos

La propuesta que el Gobierno está ultimando para todo el sistema recoge "un incremento sustancial de los recursos de todas las CCAA que se realizará, al menos en parte, a través de un aumento en el porcentaje de cesión de alguno de los grandes tributos compartidos". "El reparto de los recursos adicionales, por otra parte, deberá comportar una reducción de las amplias diferencias de financiación homogénea por habitante ajustado que ahora existen entre territorios. Finalmente, se anuncia también un aumento de la capacidad normativa de las autonomías en materia tributaria, aunque posiblemente con nuevas restricciones a su ejercicio a la baja", apuntan desde la fundación.

A expensas de que se conozcan los detalles que les permitan hacer una valoración definitiva, desde Fedea apuntan "algunas consideraciones". "En el lado positivo del balance, la revisión del sistema de entregas a cuenta y liquidaciones puede tener efectos positivos desde el punto de vista de la rendición de cuentas y la autonomía y responsabilidad fiscal. Más importante aún es el compromiso de avanzar hacia un reparto más equitativo de recursos, reduciendo las importantes diferencias de financiación homogénea por habitante ajustado que constituyen uno de los mayores problemas del sistema, si bien aquí se echa en falta alguna indicación de esto debería extenderse también a las comunidades forales".

Muchos aspectos "negativos"

"El listado de aspectos negativos es algo más largo", avisan. "La primera preocupación es que buena parte del daño derivado del acuerdo con ERC ya está hecho y no se revertirá con el aparente cambio de rumbo de los últimos meses. El PSC y el PSOE han comprado el relato del maltrato fiscal, legitimando así las reivindicaciones nacionalistas de soberanía fiscal. Es probable que ese objetivo no se pueda alcanzar ahora por falta de apoyos suficientes, pero ahí queda la factura firmada, que se volverá a presentar a cobro cuando las circunstancias sean más favorables", argumentan. Para concluir: "Mientras tanto, servirá para alimentar el victimismo nacionalista al previsible grito de “nos han vuelto a engañar,” sin que por ello los demás podamos dar por conjurado el peligro de deriva confederal".