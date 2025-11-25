Felipe VI, conmovido por el proyecto "salvem les fotos" de la dana

Felipe VI se ha mostrado "conmovido" por el proyecto "salvem les fotos" de la UV, que se dedica a restaurar las fotografías y recuerdos de ciudadanos de la zona cero que han quedado afectados por el barro. El rey lo ha destacado en su discurso del acto de apertura del curso universitario de la UV, en que el ha remarcado "la grandeza de espíritu" de la UV, que se mide en los pequeños detalles como este proyecto de la Universitat para tratar de salvar aquellas cosas que no se pagan con dinero.

Un equipo de 120 alumnos de Restauración y Conservación de distintas universidades trabaja desde el pasado 4 de noviembre de 2024 para conservar la memoria de las personas golpeadas por la dana. Hasta ahora han recuperado miles de imágenes y tienen en espera otras 100.000, que guardan en frío para evitar la proliferación de hongos. Son jóvenes de 23 a 27 años, y la acción tiene una enorme carga emocional.

Junto a los estudiantes de Conservación y Restauración -algunos ya egresados-, muchos chavales de otras carreras se volcaron desde el principio con el proyecto. Fueron a los pueblos de la zona cero con carteles donde recomendaban no desechar las fotos familiares. Acudieron con mochilas repletas de alimentos y medicinas y las trajeron llenas de álbumes. El boca-oído y la difusión en redes sociales ha funcionado como altavoz para convertir «Salvem les fotos» en un caso de éxito.

Solo en la UPV han intervenido ya más de 10.000 fotos. Además esperan 700 álbumes, 300 lotes de fotos sueltas y otras tantas imágenes enmarcadas. En el departamento calculan que faltan por recuperar unas 100.000; más las que entren. «No paran de venir. Hoy ha llegado una furgoneta cargada de álbumes y un cajón lleno de agua con fotos dentro. Parece que se ha despertado la conciencia de rescatar los recuerdos», explicó Esther Nebot, una de las coordinadoras del proyecto.

Discurso en Valenciano

El rey Felipe VI fue el encargado de dar por iniciado y por terminado el acto, y remarcó en su discurso, que comenzó íntegramente en valenciano durante casi un minuto, la importancia "crucial" de las universidades para el progreso.

Destacó también "la inserción de la UV en la ciudad de València, que han crecido juntas en una simbiosis casi perfecta". El centro, de hecho, cuenta con muchos edificios históricos abiertos a la ciudadanía que están en el centro de la capital del Turia.

Al igual que en el resto de las intervenciones, Felipe VI se mostró preocupado por la complicada situación geopolítica, de la "radicalidad, fanatismo e intolerancia" y del papel "fundamental de la universidad contra ellos". Se ha referido, incluso, al peligro de las redes sociales que "son enemigas de la realidad si no pasan por el tamiz del pensamiento crítico".

En su discurso también ha dedicado unos minutos a hablar del programa Erasmus como "una escuela de europeidad" y ha recordado los 40 años de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea.