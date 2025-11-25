Inscríbete en los XIII Premios Talento Joven y opta a ganar 4.000 euros

Cintillo XIII Premios Talento Joven / ED

Si tienes una meta y necesitas un impulso para lograrla, no dejes escapar esta oportunidad única. La XIII edición de los Premios Talento Joven regresa, otro año más, con hasta 20.000 euros en total —4.000 euros en forma de beca por categoría— para los cinco mejores proyectos profesionales y personales de entre la juventud valenciana. La iniciativa, impulsada por Levante-EMV y CaixaBank, está buscando historias, ideas, investigaciones, obras, iniciativas, etc., que sean capaces de crear un impacto positivo real y que sean inspiradoras para el resto de la sociedad, especialmente entre las y los jóvenes de la Comunitat Valenciana.

¿Cómo se puede optar al galardón?

El procedimiento de inscripción a los Premios Talento Joven es muy sencillo. Tan solo hay que rellenar el formulario que aparece en la página webde la convocatoria de los galardones. La fecha límite para presentar candidaturas es el 26 de enero de 2026. Pueden presentar sus propuestas todos los jóvenes valencianos y valencianas, así como residentes en la Comunitat Valenciana, de entre 18 y 35 años de edad, que cumplan los requisitos establecidos en las bases para las categorías de Ciencia, Deporte, Empresa, Cultura y Acción Social. Estas candidaturas podrán ser inscritas de forma personal o siendo propuestas por un tercero, particular, grupo de personas, institución o administración.

En el formulario web se solicitarán datos como el nombre completo y foto del candidato o candidata, fecha de nacimiento, un currículum vitae con toda la trayectoria profesional, un enlace al perfil de LinkedIn y datos de contacto para que la organización se pueda poner en contacto contigo. También hay un apartado en el que compartir todos los detalles del proyecto. Se puede adjuntar un texto de presentación, imágenes y hasta enlaces de interés.

Periodo de votación

Una vez finalizado el periodo de inscripción, el 26 de enero, se procederá a la apertura del periodo de votación popular. Así pues, del 27 de enero hasta el 2 de febrero de 2026, cualquier persona podrá votar de manera gratuita por su candidatura favorita en la página web de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana. Las iniciativas más votadas por el público en cada una de las categorías del certamen accederán directamente a la final.

A las y los designados por el público, se sumarán los tres elegidos en cada categoría por el jurado profesional de los premios, conformado por Levante-EMV y CaixaBank con voces destacadas y expertas en las grandes áreas que reconocen los galardones, que se reunirá para deliberar entre el 3 y el 7 de febrero.

Así se conformará un elenco de 20 propuestas que competirán por alzarse con el galardón de la XIII edición de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana. El nombre de los ganadores o ganadoras se dará a conocer en la ceremonia de entrega de los reconocimientos el 26 de febrero de 2026. Cada categoría está premiada con 4.000 euros en forma de beca y una estatuilla conmemorativa.

Presenta tu candidatura

Accede al formulario de la página web de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana para hacer llegar tu propuesta. Las incripciones se cerrarán el 26 de enero de 2026.