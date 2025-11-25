Los Jaume I urgen a no perder el tren de la innovación frente a China y Estados Unidos

Es un “mundo de grandes bloques” y tomar la iniciativa es urgente. Si es que no se llega tarde. Es el mensaje de impulso y de necesidad que han trasladado hoy los Premis Rei Jaume I, que han celebrado su edición número 37 en València, en su espacio habitual, la Lonja. Premiados, autoridades y hasta el rey se han mostrado conscientes de que es un momento especialmente delicado en el que el panorama de la innovación y la ciencia en los próximos años, quizá décadas, se está ordenando. Y, en ese marco, Europa no puede perder el tren de la ciencia. Hasta el monarca ha urgido a la Unión Europea a “cerrar la brecha de la innovación” con Estados Unidos y China.

Ya este lunes, en la rueda de prensa con los premiados de esta edición -en la que, esta vez sí, hay más mujeres que hombres, frente a las cero distinguidas del año pasado- todos los investigadores coincidían en la necesidad de “aumentar la competitividad” europea para no quedarse atrás frente a otros actores, como el gigante chino o los EEUU de Trump, que están apostando por tecnologías punteras como la inteligencia artificial con una diferencia abismal respecto a la apuesta del viejo continente. Eso sí, apostaban por que esa apuesta se combinara con los “valores” europeos de una Europa que “regula para los ciudadanos”-

Y, como si hubiera escuchado esa reivindicación, el rey ha hecho referencia a esa misma necesidad: la de pisar el acelerador en el ámbito de la UE. “La dimensión europea es fundamental. Porque en un mundo de grandes bloques, la Unión nos permite competir mejor”. Ese ha sido el mensaje que el rey Felipe VI ha dejado en su discurso de clausura de la ceremonia de entrega de los Premis Rei Jaume I. Lo ha hecho, como en respuesta a las reivindicaciones que este lunes expresaban los premiados de una mayor competitividad europea que permita no perder el pulso de la innovación en un mundo fuertemente acelerado como el de la investigación y la tecnología. “Necesitamos una Unión que se esfuerce por cerrar la brecha de la innovación de la UE con respecto a China y Estados Unidos”, ha destacado el monarca.

"Una coyuntura poco proclive al intrercambio"

Así lo ha afirmado el rey en su intervención en el acto de entrega de premios que se ha celebrado después de la apertura oficial de curso en las universidades españolas, que ha tenido lugar en la Universitat de València a causa de la celebración de su 525 aniversario. Las dificultades actuales para la investigación no son pocas. “A la siempre compleja realidad del investigado -formación larga, financiación difícil y resultados nunca asegurados- se suma, en los últimos tiempos, una coyuntura geopolítica poco proclive al intercambio y la cooperación científica internacional”, ha reconocido Felipe VI.

Sabe que “no está en nuestra única mano, como país, revertir esa deriva internacional”. Pero sí, ha dicho, “insistir en la evidencia de que construimos nuestra prosperidad sobre la apertura”. “Esa enseñanza política y social vale también para la ciencia: los grandes resultados científicos parten de la cooperación, de las sinergias, del trabajo en equipo”, ha señalado.

El rey Felipe VI llega a los Premios Jaume I junto con María José Catalá / Miguel Angel Montesinos

Un Pacto por la Ciencia y el 3% del PIB

“No es la primera vez que nos oyen desde la Fundación Valenciana Premios Rey Jaime I solicitar la rebaja del nivel de crispación y polarización política existente”. Así ha comenzado, por su parte, el presidente de la Fundación Valenciana Premis Rei Jaume I, Vicente Boluda su demanda a los poderes públicos. En su discurso, que ha leído tras la apertura por parte de la alcaldesa de València, María José Catalá y antes de la entrega de los galardones, ha pedido menor crispación, “porque el ruido, en la gran mayoría de ocasiones, evita que tengamos el foco puesto en lo importante y, además, es contraproducente para nuestro desarrollo como país”.

Vicente Boluda en la entrega de Premis Rei Jaume I / Miguel Angel Montesinos

Y para ese desarrollo como país ha reclamado “el tan ansiado Pacto por la Ciencia”. Ya lo pedía el fundador de los premios, el profesor Santiago Grisolía, y para Boluda sigue siendo”una magnífica oportunidad de avanzar y de demostrar que tanto responsables públicos como sociedad civil estamos en lo que es estratégico y fundamental para el progreso de nuestro país”. Ese pacto, ha subrayado, debe contener medidas decididas, también en el ámbito presupuestario. “El primero de los elementos sería ponernos un objetivo de aumentar nuestra actual cifra de inversión en I+D+i hasta el 3% para 2030”, ha destacado.

Interdisciplinariedad y facilitar trayectorias

María Jesús Vicent, premiada en la categoría de Nuevas Tecnologías de esta edición de 2025 y miembro del Comité Editorial del diario Levante-EMV, toma la palabra en nombre de todos los premiados de este año. Vicent es coordinadora del área de Terapias Avanzadas y jefa del Laboratorio de Polímeros Terapéuticos en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de València.

Los premiados con las autoridades en los Premis Rei Jaume I / Miguel Angel Montesinos

Los desafíos no son pocos. Para María Jesús Vicent, incluyen “el cambio climático, las pandemias, la desigualdad, la transición energética o la revolución digital”. Y no es momento de compartimentos estancos, sino que “requieren una mirada integradora, exigen diálogo entre disciplinas, requieren que dejemos de pensar en compartimentos estancos y comencemos a construir desde las conexiones”, ha subrayado la flamante Premi Rei Jaume I en Nuevas Tecnologías. La premiada ha reclamado “una economía que no se mida solo en cifras, sino en oportunidades reales para las personas, una innovación guiada por la ética y la sostenibilidad”. “Por eso, desde aquí, hacemos un llamado a las nuevas generaciones, al mundo académico, a las empresas, a las administraciones públicas y a la sociedad en su conjunto: que no dejen de apostar por el conocimiento”, ha reivindicado la investigadora, que ha añadido la necesidad de facilitar las trayectorias en ciencia e innovación. “Reduzcan barreras, simplifiquen procesos. Que confíen”, ha pedido.

Miguel Angel Montesinos

La mujer en la ciencia

La imagen del año pasado fue muy polémica. Siete premiados, todos ellos hombres, y ninguna mujer. Este año, ellas son mayoría en esta 37 edición de los Premis Rei Jaume I, que se celebra en una jornada muy simbólica para el feminismo, el 25 de noviembre, Día internacional para la erradicación de la violencia machista. La elección de una mujer, María Jesús Vicent, para leer el discurso en nombre de todos los premiados, no ha sido, tampoco, casual.

La reivindicación del papel de la mujer en la ciencia la ha hecho la alcaldesa de València, María José Catalá, que ha inaugurado el acto. En un discurso que se ha escuchado en más de una ocasión a la ministra de Ciencia, Diana Morant, que estaba presente entre las autoridades pero no intervenía, ha reclamado prestar atención a "un aspecto que aún necesita de nuestro reconocimiento, que es el papel de la mujer en la ciencia". "La historia de la ciencia no siempre ha sido justa con las mujeres; muchas trabajaron en la sombra sin poder firmar sus propios hallazgos y viendo cómo sus hallazgos eran atribuidos a otros", ha destacado, y ha apostado por promover el acceso de las mujeres a las carreras STEM.

La dana, muy presente

Catalá también ha querido hacer referencia a la dana, que obligó a postergar la edición anterior de estos premios, y que ha provocado la anomalía de que, por primera vez, no esté entre las autoridades el president de la Generalitat, el ya dimitido Carlos Mazón. La alcaldesa ha destacado la importancia de la investigación para hacer frente a los efectos del cambio climático. "La ciencia está de nuestro lado, tenemos a los mejores profesionales y grandes universidades", ha destacado Catalá en su discurso, en el que ha apelado a la "coordinación, cooperación y lealtad institucional".

Y ha recordado al alcalde Trénor y su trabajo en favor del Plan Sur. "Le costó su puesto pero consiguió acelerar el plan sur", ha subrayado. "Hace 60 años esta ciudad fue capaz de desviar un río y ya se debería estar trabajando en una gran solución de ingeniería hidráulica para proteger la ciudad de València y su área metropolitana", ha defendido la alcaldesa. "Necesitamos un plan sur metropolitano y lo necesitamos ya", ha concluido.

Catalá en la entrega de Premis Rei Jaume I / Miguel Angel Montesinos

No es la única que ha hecho referencia a la tragedia. El rey, que ha comenzado su intervención en valenciano, ha querido tener un recuerdo para la zona cero de la dana, más de un año después. “No lejos de donde nos encontramos, la reconstrucción avanza, aunque nunca suficientemente rápido; y la 'normalidad' vuelve, paulatina, a la vida de las zonas afectadas”, ha reconocido el rey, que aun así, se ha mostrado consciente de que “la vida aquí no será igual por mucho que se reconstruya y recupere” porque “hay pérdidas que son irreparables, irrecuperables”. “Sabemos que queda aún mucho por hacer; y que contáis con el afecto y el apoyo de todos los españoles y desde luego, el de la Corona”, ha asegurado.

“Señor, quiero aprovechar este solemne acto de entrega, para reiterarle, como ya hiciéramos en febrero de este año, nuestro agradecimiento desde la Fundación, por su apoyo, cariño y presencia constante durante todos los meses posteriores a la dana”. Con estas palabras, ha comenzado Boluda su alocución dirigiéndose al rey, a quien ha asegurado que “el pueblo valenciano se ha sentido muy acompañado” por la Casa Real

“Han sido unos meses muy duros en los que seguimos asistiendo a una intolerable descoordinación entre las distintas administraciones, que no hace más que ahondar en la ya de por sí profunda desafección de la política, por parte de los ciudadanos”, ha reprochado el empresario, que ha lamentado que “todavía no se ha iniciado ni una sola obra para evitar que una tragedia como la que ocurrió el 29 de octubre de 2024 vuelva a producirse”. “Y a la hora de actuar en la realización de las obras que sean necesarias, debe atenderse a criterios científicos y técnicos, y desde la Fundación nos ponemos a disposición de las distintas administraciones a través del Alto Consejo Consultivo en I+D+i”, ha concluido.