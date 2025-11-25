María Jesús Vicent: “Invertir en ciencia, tecnología, innovación responsable y salud pública no es un lujo, sino una necesidad”

Los desafíos no son pocos. Para María Jesús Vicent, incluyen “el cambio climático, las pandemias, la desigualdad, la transición energética o la revolución digital”. Y no es momento de compartimentos estancos, sino que “requieren una mirada integradora, exigen diálogo entre disciplinas, requieren que dejemos de pensar en compartimentos estancos y comencemos a construir desde las conexiones”, ha subrayado la flamante Premi Rei Jaume I en Nuevas Tecnologías. Estos retos exigen, sobre todo, una apuesta valiente por la ciencia y el conocimiento, ha advertido.

Vicent ha hablado en el acto, presidido por el rey Felipe VI, en representación de todas las personas galardonadas en esta edición de 2025, en la que se ha apostado de forma clara por el protagonismo femenino (con cuatro premiadas frente a tres hombres y una de ellas leyendo el discurso) a diferencia del año pasado. Las críticas a la pasada edición se centraron en la ausencia absoluta de mujeres entre las personas distinguidas. Un vacío que se ha subsanado este año.

“Hoy recordamos que invertir en ciencia, tecnología, innovación responsable y salud pública no es un lujo, sino una necesidad para construir una sociedad próspera e inclusiva. Necesitamos ciencia en la frontera del conocimiento, y una tecnología al servicio del bien común”, ha destacado durante su discurso María Jesús Vicent. Vicent es coordinadora del área de Terapias Avanzadas y jefa del Laboratorio de Polímeros Terapéuticos en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de València y forma parte del Comité Editorial del periódico Levante-EMV.

“Reduzcan barreras, simplifiquen procesos”

La premiada ha reclamado “una economía que no se mida solo en cifras, sino en oportunidades reales para las personas, una innovación guiada por la ética y la sostenibilidad”. “Por eso, desde aquí, hacemos un llamado a las nuevas generaciones, al mundo académico, a las empresas, a las administraciones públicas y a la sociedad en su conjunto: que no dejen de apostar por el conocimiento”, ha reivindicado la investigadora, que ha añadido la necesidad de facilitar las trayectorias en ciencia e innovación. “Reduzcan barreras, simplifiquen procesos. Que confíen”, ha pedido.

Para María Jesús Vicent, es un honor recibir ese reconocimiento “en la Comunitat Valenciana, donde nuestras vocaciones nacieron y crecieron”. “Una tierra en la que seguimos investigando, emprendiendo, colaborando con centros internacionales y locales, con la misma raíz y con mirada global. Ser reconocidos aquí, donde empezó todo y donde seguimos comprometidos, es un regalo que no olvidaremos”, ha añadido. Ha citado, también, al profesor Santiago Grisolía, impulsor de los premios que decía: "Mi compromiso con la ciencia ha sido siempre intentar que la sociedad se beneficie de sus avances. El conocimiento debe estar al servicio de todos”.

En esta línea, ha apostado por la “inteligencia colectiva, compromiso ético y una curiosidad activa para seguir abriendo salidas allí donde otros solo ven límites”. También ha citado a la premio Nobel Marie Curie: "Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más, para temer menos”. “Ese, precisamente, es nuestro compromiso: comprender más, para servir mejor, para avanzar más lejos, para temer menos”, ha destacado Vicent.

Para la investigadora, “la ciencia, la salud, el medio ambiente, la economía y el emprendimiento no pueden abordarse por separado”, como no lo hacen en estos premios. “No son caminos paralelos, sino notas de una misma partitura. Solo si suenan al unísono, podremos componer una sociedad más justa, resiliente y preparada para el futuro”, ha concluido.

El resto de premiados

Este año, el premio en Investigación Básica ha recaído en José Luis Mascareñas Cid, catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y director del Centro de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CIQUS). El galardón en Economía reconoce a Jan Eeckhout, profesor de Investigación ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados) en el Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Por su parte, el Jaume I en Investigación Biomédica de 2205 es Nuria López Bigas, profesora de Investigación ICREA en el Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona y profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra. Además, el jurado ha otorgado la medalla en Investigación Clínica y Salud Pública a Silvia de Sanjosé Llongueras, investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) de l'Hospitalet de Llobregat, mientras que el premio dedicado a la Protección del Medio Ambiente ha sido para la antropóloga catalana Victoria Reyes García, profesora de investigación ICREA en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde dirige el Laboratorio de Análisis de Sistemas Socioecológicos en la Globalización (Laseg).

El Jaume I de Nuevas Tecnologías 2025 es para la valenciana Mª Jesús Vicent Docón, coordinadora del área de Terapias Avanzadas y jefa del Laboratorio de Polímeros Terapéuticos en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de València. El antiguo galardón al emprendimiento, que estrena una denominación más inclusiva este año al pasar a llamarse premio a la Revelación empresarial ha sido para el valenciano Damià Tormo Carulla. Este biólogo y empresario es socio, gerente y cofundador de Columbus Venture Partners.

Los premiados comerán luego en el Ateneo con los patrocinadores y, el miércoles, tendrán lugar las conferencias de los galardonados en las universidades y centros de investigación.

40 años de retraso en innovación

Una máquina de 'arcade', como las que se utilizaban para jugar a los "comecocos" en los años ochenta, pero donde quienes saltan, caminan y corren son investigadores de largas trayectorias es el centro de la campaña de publicidad y medios que lanzó la Fundación Premios Rei Jaume I para su entrega de premios de este año, la edición número 37.