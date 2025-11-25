Apertura curso universitario
Ningún miembro del Consell interviene en la apertura del curso universitario
Al acto, marcado por la ausencia del president en funciones Carlos Mazón, han asistido el conseller Rovira, Valderrama, Nuria Martínez o Ruth Merino
La anomalía en la que está inmersa la política valenciana desde la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la dana provoca efectos directos en el autogobierno de los valencianos. Ha ocurrido esta mañana, durante la apertura del curso universario 2025-26 en la Universitat de València.
Ningún miembro del Consell ha intervenido en el acto solemne celebrado en el Paranimfo de la UV, y que ha estado marcado por la ausencia del todavía president en funciones Carlos Mazón, pese a que se había anunciado su asistencia al acto. A la ceremonia han asistido varios miembros del Consell como el conseller de Educación José Antonio Rovira, la de Justicia, Nuria Martínez, la de Hacienda Ruth Merino o el de Emergencias Juan Carlos Valderrama.
Ninguno de ellos ha tomado la palabra, lo que rompe una tradición en el autogobierno, más en una institución histórica. Este año se han celebrado los 525 años de historia de una insitutución académica que nació como Estudi General en 1499, y que ha pasado de enseñar Teología, Artes, Filosofía, Medicina y Derecho a tener casi 50.000 alumnos repartidos en cuatro campus.
El acto ha estado plagado de autoridades políticas, militares y universitarias, entre las que destacan, además del rey Felipe VI, la ministra de Ciencia y Universidades Diana Morant, la alcaldesa de València María José Catalá, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, la presidenta de las Corts Llanos Massó, la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas Eva Alcón, la rectora de la UV Mavi Mestre, el conseller de Educación José Antonio Rovira, la consellera de Hacienda Ruth Merino, el teniente general del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) Luis Sáenz Rocandio, el presidente del Ttribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana Manuel José Baeza Díaz Portales y el fiscal superior José Francisco Ortiz Navarro, entre otros.
