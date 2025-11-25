Más de la mitad de las enfermeras valencianas sufre acoso en su puesto de trabajo

Más de la mitad de los profesionales de Enfermería ha escuchado comentarios sexistas ofensivos o chistes de carácter sexual hacia su persona; un tercio ha sufrido miradas insinuantes e inapropiadas; un cuarto, contacto físico no solicitado, ni deseado; y una quinta parte ha recibido silbidos, piropos o llamadas de atención de forma sexual en su entorno de trabajo. Son algunas de las principales conclusiones de una encuesta del sindicato Satse, la cual alerta sobre el acoso a las enfermeras -la mayoría son mujeres- en su entorno laboral en los centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana.

Los datos, recopilados a través de más de 600 encuestas entre sus afiliados, arrojan datos "muy preocupantes" para la entidad, como defiende su responsable de Igualdad, Eguzkiñe Basterretxea. Hay, además, dos datos que evidencian la gravedad de la situación. El primero de ellos es que quienes reconocen haber sufrido situaciones suspicaces de ser acoso laboral, lo han experimentado en reiteradas ocasiones; el 44,2 % entre dos y cinco veces. El segundo es que solo el 13,75 % de las afectadas decide ponerlo en conocimiento del centro o cursar una denuncia; ninguna llegó a este último estadio.

Estereotipos

El sesgo es claramente femenino porque el 81 % de las personas que han participado en esta encuesta son mujeres. "Las profesionales dedicadas al cuidado han sido históricamente estereotipadas y sexualizadas -, añade Basterretxa-, lo cual se agrava por la cercanía física y la percepción errónea de que estamos 'al servicio' de otras personas". Debido a este bajo índice de denuncia, desde Satse, demandan acciones para instaurar la "tolerancia cero al acoso". Entre ellas, reclaman la difusión e información de los protocoles existes, la realización de campañas de sensibilización permanentes, la protección integral a las víctimas frente a las represalias y el acceso de las afectadas a apoyo psicológico.

Aunque con menor incidencia, el estudio revela también que el 2% ha sentido sentirse bajo soborno al proponerle alguna recompensa a cambio de un "favor sexual", el 2 % confiesa haberse sentido presionado al rechazar una propuesta de naturaleza sexual y el 1,13 % ha sido castigada con represalias por negarse a tener relaciones sexuales.

Un cuarto de las profesionales agredidas señala a sus superiores jerárquicos con cargo como autores de este acoso, bien sean jefes de servicio, supervisores o miembros de la dirección del centro. Sin embargo, son los propios pacientes quienes más cometen este supuesto acoso o agresiones, al representar el 54,72 % del total. Otro porcentaje importante, el 31,27 %, corresponde a los familiares o acompañantes de los enfermos, quienes se sobrepasan con los profesionales de Enfermería.

Un auge de agresiones en sanidad

Las conclusiones del estudio de Satse ahondan en afianzar el auge registrado en cuanto a agresiones al personal sanitario de la sanidad pública valenciana, un dato que marcó récord en 2024 con 1.356 incidentes detectados, 45 veces más que hace 15 años. De hecho, las enfermeras y los celadores son los más afectados por estos delitos. Ante esta situación la Conselleria de Sanidad modificó en septiembre la ley 10/2014 de salud de la Generalitat Valenciana para endurecer las sanciones económicas por agredir al personal sanitario, con una cuantía máxima de 60.000 euros.

Aumentan un 28,8 % las agresiones a sanitarios, sobre todo las amenazas y los ataques verbales / ED

Los datos de la encuesta de Satse evidencian, una vez más, la exposición y vulnerabilidad de las enfermeras valencianas. Otro estudio, en este caso realizado por CCOO, reveló en mayor que un 70 % de las profesionales reconocía haber sufrido agresiones físicas, verbales o psíquicas a lo largo de su carrera profesional.