Perez Llorca ya tiene un 'Polònia'

Juanfran Pérez Llorca, el candidato del PP a presidir la Generalitat, ha aparecido en el programa de TV3 Polónia antes incluso de pisar el Palau como jefe del Consell. El programa satírico ya ha emitido un sketch que simula el traspaso de poderes de Carlos Mazón hacia el propio Llorca. En el vídeo se puede ver a un Mazón equivocándose y luego desorientado entre varias salas hasta que, por fin, encuentra su lugar de trabajo. Lo que es innegable es que el candidato popular tienes muchos ojos puestos sobre sí antes de su investidura, que será este jueves. Si todo sale como parece, es bastante posible que esta no sea la última aparición del de Finestrat en el programa de humor catalán.