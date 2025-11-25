"El Plan Endavant considera más prioritario un circuito de motos que un centro educativo o sanitario"

El pasado mas de octubre la Generalitat Valenciana publicaba la versión definitiva del Plan Endavant para consolidar la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana y, en concreto, de la zona afectada por la dana de octubre de 2024. En él se detallan las actuaciones que, distribuidas en 4 pilares (personas, economía, medio-ambiente y tejido social y comunitario) se desarrollarán desde la Administración Autonómica. Los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLERs) denuncian en un comunicado que el plan "no contó con una verdadera participación ciudadana y plantea actuaciones basadas en las mismas políticas que han provocado la catástrofe sufrida". "Un plan -añaden en la nota- que habla mucho de industria y de crecimiento económico sin priorizar la seguridad de las personas, ni los servicios públicos, ni la protección de la huerta ni del territorio afectado, ni tampoco la mejora y recuperación de equipaciones educativas, sociales o sanitarias".

Desde los CLERs advierten: "Queremos hacer constancia del despropósito que supone este proyecto señalando como ejemplos las propuestas encaminadas a la ampliación del Puerto de València, la promoción de negocios relacionados con la automoción, las industrias del plástico, de la química, de la logística e incluso de tecnología armamentística". De todas las actuaciones, y a modo de ejemplo del "modelo de reconstrucción que plantean los actuales gobernantes de la Generalitat Valenciana, está la propuesta de reconstruir y mejorar los accesos y parking del Circuito Ricardo Tormo para el Grand Premio de Moto GP que se celebró este mes de noviembre". Lamentan que se trata de "una infraestructura que ocupa un espacio natural de laminado, lo cual provocará un aumento del efecto destructivo de la barrancada y que ya cuenta con una fecha de ejecución , en detrimento otras infraestructuras mucho más necesarias y urgentes para la población como los centros educativos o sanitarios que, a día de hoy, todavía no sabemos cuando estarán en funcionamiento".

Apuesta por el "crecimiento desmesurado"

Los comités locales para la reconstrucción advierten sobre "la falta de propuestas concretas en defensa de la recuperación del pequeño comercio, de la evaluación del impacto medioambiental o de la gestión del riesgo, que tendrían que ser uno de los pilares fundamentales y prioritarios del plan". "Este proyecte evidencia que la prioridad de este plan es un crecimiento desmesurado e insostenible, para ocupar más suelo en zona inundable, fomentando el uso del hormigón y convirtiendo nuestro territorio en objeto de especulación económica. Denunciamos especialmente la completa ausencia de una visión integral de las cuencas hidrológicas como unidad territorial, ignorando que las desiciones de actuación que se toman río arriba afectarán inevitablemente la parte baja de la cuenca en el futuro", añaden en el comunicado.

"Que se retire el plan"

"Tenemos que decir también que este plan no contempla ninguna mejora en la red de transporte público de las comarcas afectadas, obviando totalmente el sufrimiento de las personas usuarias: cancelaciones, retrasos, frecuencias insuficientes, una nula inversión autonómica y una falta total de compromiso con una movilidad sostenible y eficiente", agregan. Los comités recuerdan que el Plan Endavant "fue la propuesta estrella del teniente general retirado Francisco José Gan Pampols, nombrado vcepresidente para la recuperación económica y social en noviembre de 2024, estimándose en dos mil millones de euros el coste del contrato firmado para la redacción de este plan de reconstrucción". Los CLERs exigen la "retirada inmediata del Plan Endavant por considerarlo un programa que únicamente defiende los intereses de empresarios y grandes multinacionales, comprometiendo la vida de las personas de los pueblos afectados y condenando l'Horta Sud a una situación de colapso social y ambiental".