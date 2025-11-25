‘Supermartes’ del rey en València en unos Jaume I marcados por la ausencia de Mazón

Pocas composiciones superan la solemnidad y tono ceremonial de los acordes del “Homenaje a Sagunto” del maestro Serra que, tras la Marcha Real, han servido como banda sonora de los primeros compases del acto de entrega de los Premios Jaume I. La presencia del rey Felipe VI otorga, como cada año, un aura especial al evento en el interior, que se ha trasladado al exterior de la Lonja y las inmediaciones del Mercado Central de València, donde el monarca era el gran esperado por el público valenciano, nacional y, también, internacional.

De entre todos los invitados, el rey ha sido quien más expectación ha levantado a su llegada a la alfombra roja: aplausos, móviles en alto, vítores y hasta piropos por parte de las señoras. A la salida, escena calcada. El monarca ha aprovechado su visita a València para doblar su agenda y, además de participar en la entrega de premios, inaugurar el curso universitario nacional en el edificio de La Nau. El ‘supermartes’ de Felipe VI en el ‘cap i casal’ ha vuelto a demostrar el interés que despiertan las visitas reales a la ciudad, pese a las reiteradas apariciones desde la dana del pasado 29-0, y la admiración que su figura levanta en tiempos de auge de la crispación política. Ha sido aplaudido, pero menos que en la gala de febrero, retrasada por la dana, cuando aún resonaban los elogios por su visita a Paiporta aquel 3 de noviembre marcado por el barro.

Colección de fotografías del monarca

Como cada año, los alrededores de La Lonja han combinado su actividad diaria, marcada por el turismo y el comercio, con el protocolo de la ceremonia. Desde alrededor de las 10.30 horas, el público se ha comenzado a agolpar alrededor del vallado. La llegada de los Premios Jaume I da la oportunidad de ver a las autoridades (rey incluido) muy de cerca, a solo un par de metros de distancia. Eso lo tiene estudiado Ángel Ros, vecino de València y aficionado a la fotografía, quien ha aprovechado para plantarse en la plaza, objetivo en mano, con el objetivo de adherir a su colección de más de 200.000 fotografías al rey y a los políticos valencianos. “Lo intenté en el funeral de Estado por la dana, pero fue imposible”, confiesa.

Cerca de él estaba María Ponce, originaria de Uruguay y turista en el centro de València. La visita real le ha pillado por sorpresa; se ha enterado por una mujer visitando el Mercado Central. "Al final, estamos conectados con España porque fuimos colonizados -relata- y conocemos la historia del rey y su padre". También de vacaciones se encuentra Karine, llegada desde Suiza, quien no ha querido perderse esta "jornada especial".

El monarca despierta admiración entre el público nacional, especialmente de avanzada edad. “No he visto nunca a Felipe y soy ya mayor -explicaba María Tello, original de Cuenca, pero residente en la capital del Túria- Quiero aprovechar la ocasión”. Ella destaca la ecuanimidad y el equilibrio del Borbón, a quien confiesa tener “una simpatía especial”.

Ausencia de Mazón

En clave política, el foco ha recaído en la ausencia del president Carlos Mazón, inédita para un jefe del Consell en 37 años. Sus apariciones públicas son casi inexistentes desde el funeral de Estado, pese a que ostenta el cargo al menos hasta el jueves, si las Corts Valencianes inviste a su sucesor, Juanfran Pérez Llorca.

En la ceremonia de febrero sí acudió, aunque la tensión era mucho menor a la actual. Entonces, pese a la presencia del público a pocos metros, salió airoso con algunos tímidos aplausos y otros tantos reproches por su gestión de la dana.

En representación de la Generalitat, ha asistido la vicepresidenta Susana Camarero, desapercibida para bien o mal por la mayoría del público presente, y un amplio elenco de consellers: Vicente Martínez Mus, Ruth Merino, José Antonio Rovira, Marciano Gómez, Juan Carlos Valderrama, Marián Cano y Miguel Barrachina. El foco se lo ha llevado la alcaldesa de València, Maria José Catalá, por ser la primera autoridad municipal.

El exterior ha estado exento de polémicas. Hace 10 meses, la ausencia de mujeres entre los premiados congregó una pequeña concentración al inicio de la alfombra y la camiseta reivindicativa de las mujeres de Compromís. El toque feminista, vestida de morado en el 25N, lo ha aportado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Por parte de los socialistas, ha asistido también la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant.