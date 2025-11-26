Bernabé acusa a todo el Consell de "encubrir" a Mazón: "Es un relato tabernario ante la mayor tragedia"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha acusado este miércoles al Consell "entero" y "a todos y cada uno de los miembros del PP" de "encubrir" al president de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, "durante un año" para "sostener una mentira" sobre lo que hizo la tarde del día de la dana.

"Han estado tergiversando, mintiendo, falsificando y modificando todo tipo de pruebas" para tapar "lo que ya toda España piensa o intuye que estaba haciendo Mazón la tarde del 1 de octubre" de 2024, ha señalado Bernabé, que ha apuntado que eso es algo que "está en boca de todos en los bares". "Es un relato tabernario ante la mayor tragedia de nuestra comunidad", ha remarcado.

La también candidata socialista a la Alcaldía de València para 2027 ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la campaña sobre vivienda en esta ciudad impulsada por el PSPV. Pilar Bernabé se ha pronunciado así después de que Levante-EMV publicara este martes que Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió Mazón el día de la dana en el restaurante El Ventorro, acompañó con su coche al jefe del Consell hasta las proximidades del Palau de la Generalitat, citando a fuentes del PP.

"Aún cuesta hacer una valoración sobre lo que estamos viviendo desde hace un año los valencianos con toda la tragedia que llevamos a rastras, con 229 personas fallecidas, con 229 familias rotas, con miles de personas que se salvaron de milagro, con miles de personas que han visto todas sus pertenencias, sus casas, sus recuerdos, sus proyectos personales, vitales y profesionales arrasados por el barro", ha expuesto.

A continuación, Bernabé ha indicado que hay que decir "alto y claro" que la Comunitat Valencia tiene "un gobierno entero mintiendo permanentemente y sistemáticamente sobre su falta de responsabilidad, su falta de preocupación, su falta de prevención y su falta de saber gobernar en la mayor tragedia" de esta autonomía.

La delegada del Ejecutivo central ha censurado que "un año después" del 29O y "durante un año entero", los miembros del Consell hayan "estado tergiversando, mintiendo, falsificando" y "modificando todo tipo de pruebas para sostener una mentira y para encubrir lo que ya toda España piensa o intuye que estaba haciendo Mazón la tarde del 1 de octubre -de 2024- para mayor vergüenza de la institución a la que representa el Partido Popular en la Generalitat Valenciana".

"En boca de todos en los bares"

Pilar Bernabé ha añadido que eso es algo que "está en boca de todos en los bares y en cualquier sitio", una "historia tabernaria ligada a la mayor catástrofe y a la mayor tragedia" de la Comunitat Valenciana. "Es un relato tabernario ante la mayor tragedia de nuestra comunidad", ha expuesto.

Tras ello, ha agregado que también "todos y cada uno de los miembros del Partido Popular, empezando por Alberto Núñez Feijóo, han mantenido y sostenido esta mentira con aplausos, con ovaciones cerradas, con salas levantándose y poniéndose en pie para aplaudir mientras el de El Ventorro estaba dando besos".

La responsable de los socialistas en la capital valenciana ha añadido que "el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mintió a la cara a todos los valencianos" al decir tras la dana que "estaba informado en tiempo real desde el día 28" de la situación. "Era mentira y por eso lleva un año sosteniendo esa mentira", ha apostillado.

Pilar Bernabé ha aludido después al debate de investidura que este jueves se celebrará en Les Corts Valencianes para nombrar a Juanfran Pérez Llorca nuevo presidente de la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Mazón y ha comentado que Pérez Llorca es "un candidato que ha estado sosteniendo" también la "mentira".

"Lo único que tiene que hacer"

La delegada ha destacado que este último "habló con Mazón esa tarde" del 29 de octubre de 2024 y ha manifestado que "debería decir y explicar por qué ha tapado esta vergüenza que hoy todos conocemos".

Bernabé ha considerado que en el debate de investidura de este jueves, "lo único que tiene que hacer" Juanfran Pérez Llorca "es salir en Les Corts, pedir perdón a los valencianos y convocar elecciones". "Eso es lo único que tienen que hacer".

"Es evidente que todo el gobierno -valenciano- estaba despreocupado, que todo el gobierno del PP ha trabajado para sostener esa mentira manipulando y tergiversando", ha insistido.

"La derechita cobarde"

La delegada se ha dirigido también a quienes "tanto hablan de la derechita cobarde", a quienes "son tan gallardos" en Vox, y les ha pedido que "no apoyen esa investidura" de Pérez Llorca y den paso a unos comicios. Ha censurado también "los masajes que ha dado Vox" a Mazón "en las comisiones de investigación -sobre la dana- en las Corts y en el Congreso".

"Como son tan valientes y tan gallardos, que se enfrenten a las urnas. Que se enfrenten todos a las urnas", ha remarcado, al tiempo que ha precisado que "el PP está convocando elecciones en todas las comunidades autónomas" mientras "en la Comunitat Valenciana no las convoca" y "es donde las debería convocar".

Pilar Bernabé ha afirmado que en este territorio no se convocan comicios "porque no les salen las cuentas" a los 'populares' y "a Vox, tampoco", a la vez que ha insistido en criticar que no "se enfrenten a lo que se tienen que enfrentar: a las urnas" y "a la voluntad popular de los valencianos". En esta línea, ha asegurado que estos ciudadanos se merecen "votar después de tanta mentira".