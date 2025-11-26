El Consorcio supera los 4.000 millones en indemnizaciones por la dana, cuatro veces más que el récord anterior

El Gobierno, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, ha superado ya los 4.000 millones de euros en pagos por indemnizaciones a afectados por la DANA, principalmente en la Comunidad Valenciana. A 25 de noviembre, el Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado 210.106 solicitudes de indemnización por estos daños a bienes (viviendas, vehículos…) y pérdidas de beneficios provocados por las inundaciones extraordinarias producidas por la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, y también en Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares o Aragón. En viviendas y comunidades de propietarios se han producido 61.524 pagos pro valor de 1.073 millones. En cuanto a vehículos, son 131.385 euros, por valor de 1.188 millones, entre otras categorías.

En este tiempo, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido y registrado 250.946 solicitudes de indemnización y ha gestionado el Consorcio de Compensación de Seguros ha gestionado 246.398, el 98,3%.

Solicitudes pendientes

En este momento, quedan pendientes 4.276 solicitudes, que representan el 1,7% del total presentado, en diferentes fases del proceso de valoración de los daños por parte de los peritos. De las cuales, 1.481 solicitudes se han formalizado en los tres últimos meses.

Ya en los primeros meses, la dana reventó el histórico en pagos por catástrofe, que se situaba en torno a mil millones de euros. En menos de tres meses se superaron los 977 millones que se abonaron en las inundaciones del País Vasco de 1983, hace cuatro décadas, así como los 653 del temporal Klaus de 2009.