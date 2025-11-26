La diputación amplía su archivo de Memoria Democrática con un libro sobre Isidro Escandell y el webdoc "Les fosses de la vergonya”

La Diputación de Valencia ha presentado este miércoles dos nuevos recursos desarrollados desde el área de Memoria Democrática: el libro "Isidro Escandell, el sembrador de ideas", del historiador Antonio Laguna, y el webdoc "Les fosses de la vergonya" elaborado por Bressol Produccions. La vicepresidenta primera y responsable del área, Natalia Enguix, ha expuesto ante los medios estas iniciativas, acompañada por los propios autores de los proyectos, Antonio Laguna y Vicent Pons, en un acto que ha contado también con la asistencia de la diputada Neus Garrigues; de Matías Alonso, presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, y del profesor del IES Jaume I de Ontinyent, Francisco Valero, centro participante en el proyecto webdoc.

Durante la presentación, Natalia Enguix ha explicado que ambos materiales amplían el patrimonio documental disponible y facilitan a la ciudadanía nuevas herramientas de análisis y reflexión. La vicepresidenta ha subrayado que estos dos recursos “permiten llegar a públicos distintos, porque una webdoc utiliza un lenguaje audiovisual que resulta muy cercano para la gente joven, mientras que el libro sobre Isidro Escandell ofrece una vía de aproximación más pausada y profunda para quienes se acercan a la memoria democrática a través de la lectura y la reflexión”. Enguix ha insistido en la importancia de “incorporar recursos rigurosos y accesibles que ayuden a comprender qué ocurrió en nuestro país durante la Guerra Civil y el franquismo y por qué es fundamental preservar esa memoria”.

Premios "Memòria a l'Escola"

De este modo, Enguix ha recordado que el área de Memoria Democrática ha experimentado durante esta legislatura “un impulso decisivo, lo que se refleja en un presupuesto que ya alcanza los dos millones de euros y que permite desarrollar programas como los Premios “Memòria a l’Escola”, la organización de exposiciones o un congreso internacional como el celebrado el pasado octubre, la digitalización de archivos, el apoyo a investigaciones académicas o la creación de recursos culturales accesibles para toda la ciudadanía”.

Enguix y Laguna, con ejemplares del libro sobre Isidre Escandell. / Levante-EMV

La vicepresidenta ha subrayado además que “somos la única institución supramunicipal que está llevando a cabo políticas activas de memoria”, una tarea que, según ha destacado, se traduce en una estructura sólida destinada a “acercar nuestra historia reciente con rigor y claridad” y a garantizar que las generaciones más jóvenes dispongan de herramientas fiables para interpretar el pasado. Un buen ejemplo de esas herramientas es el libro escrito por el historiador Antonio Laguna dedicado a Isidro Escandell, diputado por la provincia de Valencia en 1931, cuya vida y obra quedaron marcadas por la persecución y la represión franquista. La vicepresidenta, respecto a ello, ha destacado que el trabajo de Laguna “nos acerca la figura de un intelectual que debe ser estudiado y que debe servir de ejemplo para las nuevas generaciones”, subrayando el valor de una investigación que recupera a un protagonista central del pensamiento y la acción política valenciana del primer tercio del siglo XX.

Durante su intervención, el propio autor ha señalado que el libro ha permitido “recuperar la vida, la biografía y la obra de Isidro Escandell, presidente de la Federación Socialista Valenciana y un referente del periodismo valenciano”. Laguna ha destacado que Escandell fue “un referente del periodismo progresista y más intelectual, especialmente por su labor en la crónica internacional y un personaje de gran talla intelectual, secretario del Ateneo Mercantil y académico, en definitiva, un referente en la cultura política y periodística de su tiempo”.

El segundo recurso presentado ha sido el webdoc “Les fosses de la vergonya”, un proyecto digital interactivo que permite recorrer y contextualizar los lugares conocidos con esta denominación, integrando testimonios, documentación gráfica y un enfoque narrativo que facilita la comprensión histórica. Enguix ha señalado que esta iniciativa representa una nueva etapa de lo que en su momento fue la exposición Las fosas del franquismo, inaugurada en julio de 2023 en el Centre Museístic La Beneficència.

Recorrido en cuatro capítulos

Durante la presentación, uno de los responsables del proyecto ha explicado que el webdoc estructura su recorrido “en cuatro capítulos que abordan el contexto de la Guerra Civil, los procesos de exhumación, el trabajo científico que los acompaña y el caso concreto de Paterna”, además de un apartado dedicado “a la memoria y al trabajo desarrollado por familias y asociaciones, así como a la labor institucional y educativa vinculada a la memoria democrática”.

En este marco, el webdoc incorpora un capítulo centrado en uno de los proyectos del IES Jaume I d’Ontinyent, cuyo profesor participante, Francisco Valero, ha subrayado que “el archivo de la memoria es esencial no solo como acto de justicia histórica, sino para formar a las futuras generaciones y evitar que se repitan los errores que provocaron una tragedia tan espantosa durante la Guerra Civil y la posguerra”. El recorrido del webdoc incluye también un capítulo dedicado a la figura de Isidro Escandell, estableciendo un puente directo con el libro presentado y reforzando la coherencia del conjunto de recursos divulgativos.

La vicepresidenta ha añadido que para el área de Memoria Democrática es fundamental para conectar todos los recursos que se están incorporando a la web y a las publicaciones “porque la memoria democrática no solo habla del pasado, sino también del futuro: si no entendemos qué ocurrió y qué derechos se vulneraron, corremos el riesgo de repetir errores. Defender la memoria democrática es defender los derechos fundamentales, la igualdad, la justicia y, en definitiva, la propia democracia”.