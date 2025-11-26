Ni Feijóo ni nadie de la dirección nacional del PP asistirá al pleno de investidura de Pérez Llorca

El pleno de investidura del secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, como nuevo president de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón no contará este jueves en las Corts Valencianes con miembros de la dirección nacional del partido en la tribuna de invitados, tal como adelantó este diario. Así lo han indicado fuentes del PP, que no obstante han señalado que conocen y aprueban el sentido del discurso de Pérez Llorca, de cuyo contenido dependerá que Vox, cuyos votos son decisivos para que el candidato popular quede investido president debido a que los populares no tienen la mayoría absoluta, le respalde.

Las mismas fuentes han señalado que esperan que, a partir de este jueves, se abra en la Comunitat Valenciana una nueva etapa, en la que la reconstrucción tras la devastación que dejaron las inundaciones por la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia sea la prioridad