Los feminicidios duplican la violencia de género

Los datos oficiales registran 38 mujeres asesinadas este año a mano de sus parejas o exparejas. Sus nombres estaban ayer escritos en una tela morada que decoraba el monolito en homenaje a las víctimas de violencia de género, que se colocó hace 3 años en el Cementerio General de València. La Coordinadora Feminista celebra desde entonces un acto homenaje a las víctimas que fallecen cada año a manos de sus parejas o exparejas y que conforman las cifras oficiales de asesinatos por violencia machista, y lo hacen en los actos enmarcados con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí, ayer por la mañana, las feministas leyeron una serie de poemas y recordaron a las víctimas de una lacra que no cesa.

Sin embargo, desde la Coordinadora Feminista quisieron ayer dar un paso más. "Si hablamos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer deberíamos hablar de cifras que son mucho más elevadas", explicaron las asistentes al acto, tras hacer referencia a los datos que registra Feminicidio.net, una portal donde se documentan todos los asesinatos de mujeres perpetrados por hombres, aunque no exista vinculación alguna o esa vinculación no sea sentimental. Esas cifras, la de feminicidios, duplican los casos de asesinatos por violencia machista tras registrar 83 casos en 2025 (un 54% más), a falta de poco más de un mes para que concluya el año.

"Los datos están ahí y los asesinatos a mujeres son cosa de hombres. Por ello, las feministas pedimos que estos datos se tengan en cuenta porque solo contabilizan los asesinatos que perpetran parejas o exparejas y lo cierto es que hay hombres que matan a mujeres porque son mujeres. Necesitamos avanzar, no retroceder", explicaban ayer las asistentes al acto en referencia a un debate que retrocede ante las posturas negacionistas.

"Disculpen las molestias, nos están asesinando"

De hecho, los datos de asesinatos por violencia machista se registran desde 2003 y contabilizan 1.333 casos en España, de los que 165 son en la Comunitat Valenciana (21 en Castellón, 70 en València y 74 en Alicante). Sin embargo, si hablamos de feminicidios la cifra se dispara. "Necesitamos que la coeducación sea una realidad. Necesitamos que en los colegios e institutos se explique cómo es el sistema patriarcal y cómo funciona para poder combatirlo. No basta con decir los hombres y las mujeres somos iguales porque el sistema no nos trata como a iguales y hay que explicarlo y educar en este sentido. Que en el 2025 tengamos las cifras que tenemos significa que la lacra no cesa y que lejos de ir a más vamos a menos", explicaban ayer.

Por la tarde, en la manifestación del 25N como en otras ocasiones se pudieron leer mensajes y escuchar vítores que hacían referencia a esta denuncia: "Disculpen las molestias, nos están asesinando".