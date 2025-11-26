Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Interrumpida la circulación de trenes entre València y Castellón por daños producidos por un incendio

El fuego se ha producido en una zona de cañar entre Sagunt y Almenara y ha afectado a la infraestructura

Tren en la estación de Sagunt.

Tren en la estación de Sagunt. / Daniel Tortajada

Lucía Prieto

Lucía Prieto

Los daños porducidos por un incendio producido en Almenara obligan a cortar la circulación de trenes entre València y Castellón esta mañana. El fuego se ha producido en un campo abandonado y una zona de cañar y ha sido sofocado en poco más de media hora.

El incendio ha obligado a cortar esta mañana el tráfico ferroviario entre Sagunt y Almenara. La cercanía de las llamas a las vías de tren ha hecho tomar esta medida para facilitar el acceso a los efectivos que han trabajado en la extinción, que ha durado alrededor de media hora, y evitar problemas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos tanto del parque de Bomberos de Sagunt como del de Castellón.

Circulación cortada entre València y Castellón

Según confirman fuentes del consorcio de Bomberos, una vez terminados los trabajos de extinción, alrededor de las 9:00 horas, los trenes han continuado circulando entre estas dos localidades. Lo han hecho por una única vía, lo que ha producido retrasos en ambos sentidos, como explican tanto Adif como Cercanías en sus respesctivas cuentas de X. Sin embargo, la infraestructura ha sufrido daños que han obligado a cancelar, por el momento, tres trenes -programados para las 10:35, las 10:50 y las 11:45 horas- de la línea C6 entre València y Castellón.

Tal como afirman las mismas fuentes, ya se está trabajando en solucionar la incidencia.

